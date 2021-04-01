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Миллионы наличности, элитные авто и часы: Порошенко подал декларацию

1 апреля 2021, 15:26
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Нардеп и бывший президент Украины Петр Порошенко, как и положено по законодательству Украины, подал свою декларацию о доходах за минувший год.

Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Лидер партии Европейская солидарность и бывший президент Украины Петр Порошенко указал в декларации 222 миллиона гривен доходов за 2020 год, коллекцию картин российских художников и три элитных автомобиля. Такие данные содержатся в электронной декларации политика.

Утверждается, что 214 миллионов ‒ дивиденды, 7 миллионов ‒ проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке, 504540 гривен – заработная плата в Верховной Раде.

Кроме того, Порошенко являлся конечным бенефициаром 26 компаний. Среди расходов бывший президент указал более 1,8 миллиона гривен расходов на рекламу, более 30 миллионов гривен уплатил за юридические услуги для защиты в пятидесяти уголовных делах. При этом пятый президент задекларировал уплату более 23 миллионов гривен налогов и военного сбора.

В то же время наличными средствами Порошенко хранит 51,2 миллиона долларов и 423,3 миллиона гривен. Также указано три автомобиля элит-класса ‒ Jaguar и два Mercedes-Benz.

Помимо этого, Порошенко указал в декларации ряд коллекций картин, в том числе и российских мастеров XIX-XX века (Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Ильи Репина и т.д.), часов элитных марок Hublot, Breguet, Patek Phillip и A.Beurdei Fila Aaria, мебель, рояль, люстры и т.д.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • 18 февраля – накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны – Петр Порошенко заявил, что украинские власти хотят ввести санкции против канала Прямой.
  • Экс-президент добавил, что ради защиты канала принял решение ;стать его полноценным собственником.
  • Ранее Прямой официально принадлежал бывшему главе Киевской городской госадминистрации Владимиру Макеенко, однако все называли его каналом Порошенко.
  • Спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Прямой не собирались наказывать санкциями.
  • Тем не менее, Порошенко не задекларировал покупку телеканала Прямой в положенный по законодательству десятидневный срок.

Петр Порошенко декларация о доходах новости Украины
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