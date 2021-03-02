Порошенко вовремя не задекларировал покупку Прямого

Нардеп и бывший президент Петр Порошенко вовремя не внес изменения в свою декларацию о доходах после покупки канала Прямой - как того требует закон.
Руководитель партии Европейская солидарность, нардеп и экс-президент страны Петр Порошенко не задекларировал покупку телеканала Прямой в положенный по законодательству десятидневный срок. Об этом свидетельствует его декларация, которая опубликована на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.
Последняя изменения в документе датированы 22 февраля. В этот день Порошенко задекларировал приобретение в подарок движимого имущества на миллион гривен. До этого 18 февраля нардеп декларировал расходы на образовательные услуги на сумму немногим более полумиллиона гривен.
Позднее в пресс-службе Европейской солидарности в комментарии Украинская правда назвали причину того, почему Порошенко не задекларировал покупку Прямого.
"В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подаются по приобретению имущества и осуществления расходов непосредственно субъектом декларирования, а не принадлежащими ему юридическими лицами", ‒ сказали в политсиле.
Также в ЕС напомнили, что официально покупателем Прямого стал инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал. А вот его конечным бенефициарным владельцем и является Порошенко.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 18 февраля – накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны – Петр Порошенко заявил, что украинские власти хотят ввести санкции против канала Прямой.
- Экс-президент добавил, что ради защиты канала принял решение ;стать его полноценным собственником.
- Ранее Прямой официально принадлежал бывшему главе Киевской городской госадминистрации Владимиру Макеенко, однако все называли его каналом Порошенко.
- Спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Прямой не собирались наказывать санкциями.