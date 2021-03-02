УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Порошенко вовремя не задекларировал покупку Прямого

2 марта 2021, 11:28

Нардеп и бывший президент Петр Порошенко вовремя не внес изменения в свою декларацию о доходах после покупки канала Прямой - как того требует закон.

Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Руководитель партии Европейская солидарность, нардеп и экс-президент страны Петр Порошенко не задекларировал покупку телеканала Прямой в положенный по законодательству десятидневный срок. Об этом свидетельствует его декларация, которая опубликована на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Последняя изменения в документе датированы 22 февраля. В этот день Порошенко задекларировал приобретение в подарок движимого имущества на миллион гривен. До этого 18 февраля нардеп декларировал расходы на образовательные услуги на сумму немногим более полумиллиона гривен.

Позднее в пресс-службе Европейской солидарности в комментарии Украинская правда назвали причину того, почему Порошенко не задекларировал покупку Прямого.

"В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подаются по приобретению имущества и осуществления расходов непосредственно субъектом декларирования, а не принадлежащими ему юридическими лицами", ‒ сказали в политсиле.

Также в ЕС напомнили, что официально покупателем Прямого стал инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал. А вот его конечным бенефициарным владельцем и является Порошенко.

Читайте такжеПокупка Прямого - самострел политтехнологов Порошенко

Напомним, ранее сообщалось:

  • 18 февраля – накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны – Петр Порошенко заявил, что украинские власти хотят ввести санкции против канала Прямой.
  • Экс-президент добавил, что ради защиты канала принял решение ;стать его полноценным собственником.
  • Ранее Прямой официально принадлежал бывшему главе Киевской городской госадминистрации Владимиру Макеенко, однако все называли его каналом Порошенко.
  • Спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Прямой не собирались наказывать санкциями.
Петр Порошенко телеканал Прямой новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Порошенко вовремя не задекларировал покупку Прямого». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Кравчука назвали сроки завершения войны на ДонбассеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в УкраинеАваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине В Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуостроваВ Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуострова Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часовНовый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российскимВ Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским
Следующий материал

Последние новости

12:56
Аваков оценил вероятность военной операции России против Украины
12:55
Зеленский получил прививку от COVID-19
12:50
Солнце и тепло не задержатся: когда в Украину вернется похолодание Видео
12:42
Каре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодит Фото
12:27
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
Реклама
12:20
В России раскрыли планы по ситуации с исключением из Совета Европы Видео
12:18
В Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку" Видео
12:17
СМИ узнали, где и когда вакцинируют от COVID-19 Зеленского Видео
12:09
Суд дал добро на задержание Шария Видео
12:06
Ученые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убивать Видео
12:06
В Раде заработала сенсорная кнопка, запрещающая депутатам кнопкодавить Видео
12:00
Зеленский ведет опасную финансовую политику - Foreign Policy Видео
11:46
Этот вид спорта лучше всего справляется с высоким давлением Видео
11:29
Волонтер объяснил, почему нельзя называть вакцину CoviShield "г*вном" Видео
11:28
Порошенко вовремя не задекларировал покупку Прямого Видео
11:11
Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной Covishield Видео
11:09
Увеличивает шанс прожить более 85 лет: какое качество развивать в себе Видео
10:40
Беларусь потребует у Литвы экстрадиции Тихановской Видео
10:40
Аннексия Крыма вскрыла всю бездарность Путина мнение
10:31
Глава Суспильного Аласания объяснил низкие рейтинги телеканала Видео
Реклама
10:29
В ВОЗ дали грустный прогноз насчет скорой победы над COVID-19 Видео
10:18
Повышают ли яйца холестерин: эксперты дали ответ Видео
09:56
Опоясывающий лишай: откуда он берется и кто в зоне риска Видео
09:45
Карантин снизил спрос на украинских заробитчан в Европе – эксперт
09:43
В Днепре пациент с COVID-19 перерезал себе горло
09:17
Лунный календарь стрижки волос на март 2021: счастливые дни Видео
08:58
В Берлине решились на диалог с США из-за санкций против Северного потока-2 Видео
08:44
"Лучше кормить своих, чем российских": Аваков рассказал, что нужно делать с олигархами Видео
08:40
Зеленскому нужно убить в себе дракона Порошенко мнение
08:16
Можно ли подхватить COVID-19 через вакцину - ответ инфекциониста Видео
07:42
Весна придет нескоро: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на начало марта Видео
07:40
Почему березовый сок зовется живой водой и как его пить, чтоб похудеть Видео
07:15
"Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье
07:01
Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине Видео
06:53
Две проблемы Зеленского мнение
06:36
Степанов объяснил, сорван ли план по вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
06:30
В моду вернулись женские солнцезащитные очки кошачий глаз из 60-х Фото
06:01
В Украине планируют узаконить фрилансеров: что известно
05:27
Врач назвала самые вредные для тела утренние привычки Видео
05:03
В Нацсовете рассказали о новом ударе по "каналам Медведчука" Видео
Реклама
03:52
Чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь - совет диетолога Видео
03:19
Эксперт объяснил, почему вакцина AstraZeneca проигрывает Moderna и Pfizer Видео
02:47
Автогаз в Украине резко подорожал Видео
02:14
"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото
00:56
Комаровский назвал главные признаки воспаления легких
00:54
Климатолог рассказала о серьезных последствиях изменения климата в Украине Видео
00:26
Врач назвала самые опасные фрукты для организма Видео
00:19
В США объяснили, как собрались внедрять цифровой доллар Видео
01 марта, понедельник
23:59
Степанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинации Видео
23:28
В Госдепе США рассказали, как будут противостоять резким действиям России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять