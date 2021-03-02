Порошенко вовремя не задекларировал покупку Прямого

Петр Порошенко / УНИАН

Руководитель партии Европейская солидарность, нардеп и экс-президент страны Петр Порошенко не задекларировал покупку телеканала Прямой в положенный по законодательству десятидневный срок. Об этом свидетельствует его декларация, которая опубликована на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Последняя изменения в документе датированы 22 февраля. В этот день Порошенко задекларировал приобретение в подарок движимого имущества на миллион гривен. До этого 18 февраля нардеп декларировал расходы на образовательные услуги на сумму немногим более полумиллиона гривен.

Позднее в пресс-службе Европейской солидарности в комментарии Украинская правда назвали причину того, почему Порошенко не задекларировал покупку Прямого.

"В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подаются по приобретению имущества и осуществления расходов непосредственно субъектом декларирования, а не принадлежащими ему юридическими лицами", ‒ сказали в политсиле.

Также в ЕС напомнили, что официально покупателем Прямого стал инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал. А вот его конечным бенефициарным владельцем и является Порошенко.

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