Названа цель "художественной самодеятельности" Порошенко относительно Прямого

Слова экс-президента насчет санкций против канала Прямой имели конкретную цель, полагает эксперт.
Директор аналитического центра Третий сектор и политолог Андрей Золотарев считает, что заявление бывшего президента и нардепа Петра Порошенко о возможном введении санкций против телеканала Прямой и официальная покупка канала – часть "художественной самодеятельности".
Вся "художественная самодеятельность" была рассчитана на то, чтобы экс-президент выглядел жертвой, которую преследует власть, рассказал эксперт Главреду.
Эксперт отметил, что на это указывают патетически-драматические нотки в словах политика о необходимости потратить миллионы на телеканал вместо благотворительности и о встрече с послами стран Большой семерки (США, Германия, Франция, Британия, Япония, Италия и Канада).
"…вся эта художественная самодеятельность как раз рассчитана на то, чтобы придать Порошенко имидж жертв политических гонений… и, даже если потом окажется, что санкций не было, заявить о том, что Зеленский (президент Владимир Зеленский – Ред.) испугался международного давления и отступил", – сказал собеседник.Читайте такжеПорошенко с женой улетел из Украины – Лещенко
- Напомним, 18 февраля – накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны – Петр Порошенко заявил, что украинские власти хотят ввести санкции против канала Прямой.
- Экс-президент добавил, что для защиты канала решил стать его полноценным собственником.
- Ранее Прямой официально принадлежал бывшему главе Киевской городской госадминистрации Владимиру Макеенко, однако все называли его каналом Порошенко.
- Спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Прямой не собирались наказывать санкциями.
- Потом – 19 февраля, СНБО решил ввести ограничительные меры за финансирование терроризма против нардепа и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко.