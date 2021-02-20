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Названа цель "художественной самодеятельности" Порошенко относительно Прямого

20 февраля 2021, 12:50
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Слова экс-президента насчет санкций против канала Прямой имели конкретную цель, полагает эксперт.

Эксперт назвал цель слов и действий Порошенко относительно Прямого
Политолог назвал цель слов и действий Петра Порошенко относительно Прямого / УНИАН

Директор аналитического центра Третий сектор и политолог Андрей Золотарев считает, что заявление бывшего президента и нардепа Петра Порошенко о возможном введении санкций против телеканала Прямой и официальная покупка канала – часть "художественной самодеятельности".

Вся "художественная самодеятельность" была рассчитана на то, чтобы экс-президент выглядел жертвой, которую преследует власть, рассказал эксперт Главреду.

Эксперт отметил, что на это указывают патетически-драматические нотки в словах политика о необходимости потратить миллионы на телеканал вместо благотворительности и о встрече с послами стран Большой семерки (США, Германия, Франция, Британия, Япония, Италия и Канада).

"…вся эта художественная самодеятельность как раз рассчитана на то, чтобы придать Порошенко имидж жертв политических гонений… и, даже если потом окажется, что санкций не было, заявить о том, что Зеленский (президент Владимир Зеленский – Ред.) испугался международного давления и отступил", – сказал собеседник.Читайте такжеПорошенко с женой улетел из Украины – Лещенко

  • Напомним, 18 февраля – накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны – Петр Порошенко заявил, что украинские власти хотят ввести санкции против канала Прямой.
  • Экс-президент добавил, что для защиты канала решил стать его полноценным собственником.
  • Ранее Прямой официально принадлежал бывшему главе Киевской городской госадминистрации Владимиру Макеенко, однако все называли его каналом Порошенко.
  • Спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Прямой не собирались наказывать санкциями.
  • Потом – 19 февраля, СНБО решил ввести ограничительные меры за финансирование терроризма против нардепа и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко.

Петр Порошенко Андрей Золотарев
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