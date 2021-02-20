Названа цель "художественной самодеятельности" Порошенко относительно Прямого

Политолог назвал цель слов и действий Петра Порошенко относительно Прямого / УНИАН

Директор аналитического центра Третий сектор и политолог Андрей Золотарев считает, что заявление бывшего президента и нардепа Петра Порошенко о возможном введении санкций против телеканала Прямой и официальная покупка канала – часть "художественной самодеятельности".

Вся "художественная самодеятельность" была рассчитана на то, чтобы экс-президент выглядел жертвой, которую преследует власть, рассказал эксперт Главреду.

Эксперт отметил, что на это указывают патетически-драматические нотки в словах политика о необходимости потратить миллионы на телеканал вместо благотворительности и о встрече с послами стран Большой семерки (США, Германия, Франция, Британия, Япония, Италия и Канада).

"…вся эта художественная самодеятельность как раз рассчитана на то, чтобы придать Порошенко имидж жертв политических гонений… и, даже если потом окажется, что санкций не было, заявить о том, что Зеленский (президент Владимир Зеленский – Ред.) испугался международного давления и отступил", – сказал собеседник.Читайте такжеПорошенко с женой улетел из Украины – Лещенко