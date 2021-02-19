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Спикер Зеленского сказала, грозят ли каналу Порошенко санкции

19 февраля 2021, 08:03
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В Украине санкции против каналов не вводили за критические материалы, отметила пресс-секретарь президента.

У Зеленского заверили, что каналу Прямой Порошенко не грозят санкции
Телеканалу Прямой Петра Порошенко не грозят санкции, заверили у Владимира Зеленского / УНИАН

В пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины не планировал наказывать санкциями телеканал бывшего президента и нардепа Петра Порошенко – Прямой.

В Украине свободе слова ничего не грозит, рассказала спикер лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии Украинской правде.

Собеседница добавила, что санкции против каналов не вводили за ненадежные факты или критические материалы.

"Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования с государства-агрессора (России – Ред.), а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины…", – отметила Мендель.

У Зеленского надеются, что выраженные Порошенко на публике опасения относительно канала, который ему подчиняется, "не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны".Читайте такжеСМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина

  • Напомним, телеканалы NewsOne, ZIK и 112 Украина формально принадлежат народному депутату от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку, его называют "кошельком" главы политсовета партии и кума российского президента Владимира Путина – Виктора Медведчука.
  • Санкции против телеканалов Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля, в частности они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
  • Позже появилась информация, что санкции грозят и телеканалу Прямой. Петр Порошенко 18 февраля заявил, что власти планируют закрыть телеканал. Экс-президент добавил, что для защиты канала он решил стать его конечным собственником.
  • Ранее канал Прямой формально принадлежал бывшему главе Киевской городской государственной администрации Владимиру Макеенко, однако все называли его каналом Порошенко.
  • По мнению нардепа Александра Дубинского, СНБО теперь обязана наложить санкции на экс-президента, поскольку он официально признался, что покупка Прямого – фиктивная сделка.

СНБО Петр Порошенко Владимир Зеленский Александр Дубинский телеканал Прямой Юлия Мендель
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