Спикер Зеленского сказала, грозят ли каналу Порошенко санкции

Телеканалу Прямой Петра Порошенко не грозят санкции, заверили у Владимира Зеленского / УНИАН

В пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины не планировал наказывать санкциями телеканал бывшего президента и нардепа Петра Порошенко – Прямой.

В Украине свободе слова ничего не грозит, рассказала спикер лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии Украинской правде.

Собеседница добавила, что санкции против каналов не вводили за ненадежные факты или критические материалы.

"Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования с государства-агрессора (России – Ред.), а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины…", – отметила Мендель.

У Зеленского надеются, что выраженные Порошенко на публике опасения относительно канала, который ему подчиняется, "не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны".Читайте такжеСМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина