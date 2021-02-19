Спикер Зеленского сказала, грозят ли каналу Порошенко санкции

В Украине санкции против каналов не вводили за критические материалы, отметила пресс-секретарь президента.
В пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины не планировал наказывать санкциями телеканал бывшего президента и нардепа Петра Порошенко – Прямой.
В Украине свободе слова ничего не грозит, рассказала спикер лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии Украинской правде.
Собеседница добавила, что санкции против каналов не вводили за ненадежные факты или критические материалы.
"Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования с государства-агрессора (России – Ред.), а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины…", – отметила Мендель.
У Зеленского надеются, что выраженные Порошенко на публике опасения относительно канала, который ему подчиняется, "не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны".Читайте такжеСМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина
- Напомним, телеканалы NewsOne, ZIK и 112 Украина формально принадлежат народному депутату от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку, его называют "кошельком" главы политсовета партии и кума российского президента Владимира Путина – Виктора Медведчука.
- Санкции против телеканалов Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля, в частности они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
- Позже появилась информация, что санкции грозят и телеканалу Прямой. Петр Порошенко 18 февраля заявил, что власти планируют закрыть телеканал. Экс-президент добавил, что для защиты канала он решил стать его конечным собственником.
- Ранее канал Прямой формально принадлежал бывшему главе Киевской городской государственной администрации Владимиру Макеенко, однако все называли его каналом Порошенко.
- По мнению нардепа Александра Дубинского, СНБО теперь обязана наложить санкции на экс-президента, поскольку он официально признался, что покупка Прямого – фиктивная сделка.