В СНБО раскрыли детали голосования по новым санкциям

Голосование было почти единодушным, один человек проголосовал с небольшим замечанием, рассказал секретарь СНБО Данилов.
Санкции за финансирование терроризма против народного депутата Виктора Медведчука, его жены и ряда людей поддержали все присутствующие на заседании, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"На заседании СНБО был доклад председателя СБУ, были предоставлены соответствующие документы. Я могу сказать, что голосование было почти единодушным, один человек проголосовал с небольшим замечанием. Была ситуация, связанная с тем, что надо вносить в закон о санкциях дополнительные аргументы", - заявил Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Отметим, ZN.ua со ссылкой на источники в СНБО пишет, что из 20 членов СНБО на заседании присутствовали 19, министр финансов Сергей Марченко находится в запланированном отпуске.
По информации издания, замечания высказал именно спикер парламента Дмитрий Разумков, который в январе не поддержал санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов Медведчука 112 Украина, NewsOne и ZIK.
"Я воздержался. Санкции хорошо там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И по поводу каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они", – объяснял тогда свое решение Разумков.
Санкции в Украине - о чем сообщалось ранее:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.