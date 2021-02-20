В СНБО раскрыли детали голосования по новым санкциям

Данилов раскрыл детали голосования по новым санкциям / УНИАН

Санкции за финансирование терроризма против народного депутата Виктора Медведчука, его жены и ряда людей поддержали все присутствующие на заседании, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На заседании СНБО был доклад председателя СБУ, были предоставлены соответствующие документы. Я могу сказать, что голосование было почти единодушным, один человек проголосовал с небольшим замечанием. Была ситуация, связанная с тем, что надо вносить в закон о санкциях дополнительные аргументы", - заявил Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Отметим, ZN.ua со ссылкой на источники в СНБО пишет, что из 20 членов СНБО на заседании присутствовали 19, министр финансов Сергей Марченко находится в запланированном отпуске.

По информации издания, замечания высказал именно спикер парламента Дмитрий Разумков, который в январе не поддержал санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов Медведчука 112 Украина, NewsOne и ZIK.

"Я воздержался. Санкции хорошо там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И по поводу каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они", – объяснял тогда свое решение Разумков.

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