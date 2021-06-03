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Зарплати в Україні перерахують: названо дати і нові суми

3 червня 2021, 19:21
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В Україні мінімальна зарплата за три роки збільшиться з 6 до 7,6 тисяч гривень.

Зарплата
Якими будуть зарплати українців / УНІАН

В Україні з грудня 2021 року мінімальна зарплата збільшиться до 6,5 тисяч гривень.

Як повідомляють у Кабміні за три роки зарплата українців збільшиться з 6 до 7,6 тисяч гривень.

Мінімалка буде рости за наступним графіком:

  • з 1 січня 2022 – 6500 грн;
  • з 1 жовтня 2022 – 6700 грн;
  • з 1 січня 2023 – 7176 грн;
  • з 1 січня 2024 – 7665 грн.

На 2022-й видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховані виходячи з прогнозного розміру посадового окладу працівника та мінімалки на рівні 2021 року. Тобто відчутної надбавки очікувати не варто.

"Уряд спрямовуватиме зусилля на зміну підходів до формування фондів оплати праці, грошового забезпечення та суддівської винагороди, зокрема, шляхом "відв'язки" розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб", - йдеться в документі, передає Оbozrevatel.

Варто відзначити, що підвищення мінімалки перенесли з липня на грудень. Тільки в останній день місяця мінімальна зарплата збільшиться на 500 грн до 6500 грн.

читайте такожУ Держстаті розповіли, як змінилася реальна зарплата

Мінімалка повинна бути на рівні 60-66% від медіанної зарплати, йдеться в результатах дослідження, яке провели за запитом уряду Великобританії. Якщо використовувати обчислену залежність, то українці повинні отримувати не менше 8-9 тисяч грн.

Зарплати в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

8 вересня 2020 року Міністерство освіти запропонувало реформувати оплату праці педагогічних працівників з зниженням зарплат вчителям.

19 жовтня 2020 року стало відомо, що українських педагогів у 2021 році очікує підвищення зарплати у січні і в липні. Оплата їх праці з липня наступного року повинна зрости на 30%. Такі зміни були передбачені внесеннями до законопроекту Про державний бюджет України на наступний рік.

Кабмін зарплаты підвищення зарплат
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