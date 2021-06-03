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Зарплаты в Украине пересчитают: названы даты и новые суммы

3 июня 2021, 19:21
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В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. гривен.

Зарплата
Какими будут зарплаты украинцев / УНИАН

В Украине с декабря 2021 года минимальная зарплата увеличится до 6,5 тысяч гривен.

Как сообщают в Кабмине за три года зарплата украинцев увеличится с 6 до 7,6 тысяч гривен.

Минималка будет расти по следующему графику:

  • с 1 января 2022 – 6500 грн;
  • с 1 октября 2022 – 6700 грн;
  • с 1 января 2023 – 7176 грн;
  • с 1 января 2024 – 7665 грн.

На 2022-й расходы на оплату труда работников бюджетной сферы рассчитаны исходя из прогнозного размера должностного оклада работника и минималки на уровне 2021 года. То есть ощутимой прибавки ожидать не стоит.

"Правительство будет направлять усилия на изменение подходов к формированию фондов оплаты труда, денежного обеспечения и судейского вознаграждения, в частности, путем "отвязки" размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", – говорится в документе, передает Оbozrevatel.

Стоит отметить, что повышение минималки перенесли с июля на декабрь. Только в последний день месяца минимальная зарплата увеличится на 500 грн до 6500 грн.

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Минималка должна быть на уровне 60-66% от медианной зарплаты, говорится в результатах исследования, которое провели по запросу правительства Великобритании. Если использовать вычисленную зависимость, то украинцы должны получать не меньше 8-9 тыс. грн.

Зарплаты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

8 сентября 2020 года Министерство образования предложило реформировать оплату труда педагогических работников с понижением зарплат учителям.

19 октября 2020 года стало известно, что украинских педагогов в 2021 году ожидает повышение зарплаты в январе и в июле. Оплата их труда с июля следующего года должна возрасти на 30%. Такие изменения были предусмотрены внесениями в законопроект о государственном бюджете Украины на следующий год.

Кабмин зарплаты повышение зарплат
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