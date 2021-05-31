В Кабмине рассказали, когда и как сильно поднимут зарплаты учителям

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В нынешнем году уровень заработной платы учителей увеличится приблизительно на треть. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в Киеве на всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" в понедельник, 31 мая.

"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, разумеется, наша цель - это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов", − сказал он.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что власти страны позаботятся о достаточном количестве школ и детских садов. Он убежден, что необходимо создать современную развитую инфраструктуру и инициатива президента "Большое строительство" позволит это сделать.

"Мы можем говорить, учитывая прошлый и этот год, о сотнях построенных школ и садиков в нашем государстве, которые создают качественную современную инфраструктуру для образования", − сказал премьер.

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