Зеленський пояснив, кому в Україні піднімуть податки

За його словами, підвищувати податки будуть, щоб вилучити надприбуток.
Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції пояснив, які податки платитимуть українці у 2021 році.
Він запевнив, що збільшення податків в Україні буде – але передбачено воно не для пересічних українців.
За його словами, підвищувати податки будуть, щоб вилучити надприбуток. У якості прикладу він навів ситуацію з видобутком залізної руди в Україні.
"Наприклад, є збільшення податків на залізну руду. Залізна руда, згідно з Конституцією, належить українцям... Коли у нас війна і нічим платити пенсії людям - за рахунок державних надр заробляти по 200-300% прибутку ми не дамо", – заявив Зеленський.
При цьому він запевнив, що точно знає:
- хто скільки заробляє;
- де знаходиться тінь: "Ми точно це фіксуємо";
- як зробити так, щоб ніхто не постраждав, не закривав бізнес.
"Українці - малий і середній бізнес - не платитимуть більше податків. А великому бізнесу треба допомагати державі. Вони допомагають державі - держава допомагає їм. Мені здається, що це справедливо", – резюмував глава держави.
Прес-конференція Зеленського: головне
- Зеленський відкрив таємницю про переговори з Кремлем і "наїхав" на Меркель з Макроном. Франція і ФРН повинні сильніше підтримувати українську сторону, переконаний Володимир Зеленський.
- Зеленський заявив про початок переговорів з Кремлем щодо зустрічі з Путіним. Переговорів президентів України і Росії в Москві точно не буде, сказав Зеленський.
- Зеленський зробив різку заяву про рішення РНБО. Зеленський заявив про готовність нести відповідальність за рішення, прийняті на РНБО.
- День Незалежності 2021 Україна святкуватиме три дні. Військовий парад до Дня Незалежності 2021 в Україні пройде як на воді, так і на суші.
- Зеленський оголосив про плани на саміт з повернення Криму в Україну. На саміті Кримської платформи будуть підписані важливі документи, сказав Володимир Зеленський.
- Зеленський назвав своє головне завдання на посаді президента. Він розповів, що легендарний завод Антонов в якомусь сенсі відображає його філософію як президента.