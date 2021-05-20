Зеленський пояснив, кому в Україні піднімуть податки / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції пояснив, які податки платитимуть українці у 2021 році.

Він запевнив, що збільшення податків в Україні буде – але передбачено воно не для пересічних українців.

За його словами, підвищувати податки будуть, щоб вилучити надприбуток. У якості прикладу він навів ситуацію з видобутком залізної руди в Україні.

"Наприклад, є збільшення податків на залізну руду. Залізна руда, згідно з Конституцією, належить українцям... Коли у нас війна і нічим платити пенсії людям - за рахунок державних надр заробляти по 200-300% прибутку ми не дамо", – заявив Зеленський.

При цьому він запевнив, що точно знає:

хто скільки заробляє;

де знаходиться тінь: "Ми точно це фіксуємо";

як зробити так, щоб ніхто не постраждав, не закривав бізнес.

"Українці - малий і середній бізнес - не платитимуть більше податків. А великому бізнесу треба допомагати державі. Вони допомагають державі - держава допомагає їм. Мені здається, що це справедливо", – резюмував глава держави.

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