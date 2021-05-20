Зеленский пояснил, кому в Украине поднимут налоги / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции пояснил, какие налоги будут платить украинцы в 2021 году.

Он заверил, что увеличение налогов в Украине будет – но предусмотрено оно не для рядовых украинцев.

По его словам, повышать налоги будут, чтоб изъять сверхприбыль. В качества примера он привел ситуацию с добычей железной руды в Украине.

"Например, есть увеличение налогов на железную руду. Железная руда, согласно Конституции, принадлежит украинцам… Когда у нас война и нечем платить пенсии людям – за счет государственных недр зарабатывать по 200-300% прибыли мы не дадим", – заявил Зеленский.

При этом он заверил, что точно знает:

кто сколько зарабатывает;

где находится тень: "Мы точно это фиксируем";

как сделать так, чтобы никто не пострадал, не закрывал бизнес.

"Украинцы – малый и средний бизнес – не будут платить больше налогов. А большому бизнесу надо помогать государству. Они помогают государству – государство помогает им. Мне кажется, что это справедливо", – резюмировал глава государства.

Пресс-конференция Зеленского: главное