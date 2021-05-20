Зеленский пояснил, кому в Украине поднимут налоги

По его словам, повышать налоги будут, чтоб изъять сверхприбыль.
Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции пояснил, какие налоги будут платить украинцы в 2021 году.
Он заверил, что увеличение налогов в Украине будет – но предусмотрено оно не для рядовых украинцев.
По его словам, повышать налоги будут, чтоб изъять сверхприбыль. В качества примера он привел ситуацию с добычей железной руды в Украине.
"Например, есть увеличение налогов на железную руду. Железная руда, согласно Конституции, принадлежит украинцам… Когда у нас война и нечем платить пенсии людям – за счет государственных недр зарабатывать по 200-300% прибыли мы не дадим", – заявил Зеленский.
При этом он заверил, что точно знает:
- кто сколько зарабатывает;
- где находится тень: "Мы точно это фиксируем";
- как сделать так, чтобы никто не пострадал, не закрывал бизнес.
"Украинцы – малый и средний бизнес – не будут платить больше налогов. А большому бизнесу надо помогать государству. Они помогают государству – государство помогает им. Мне кажется, что это справедливо", – резюмировал глава государства.
Пресс-конференция Зеленского: главное
- Зеленский приоткрыл тайну о переговорах с Кремлем и "наехал" на Меркель с Макроном. Франция и ФРГ должны сильнее поддерживать украинскую сторону, убежден Владимир Зеленский.
- Зеленский заявил о начале переговоров с Кремлем по встрече с Путиным. Переговоров президентов Украины и России в Москве точно не будет, сказал Владимир Зеленский.
- Зеленский сделал резкое заявление о решениях СНБО. Зеленский заявил о готовности нести ответственность за решения, принятые на СНБО.
- День Независимости 2021 Украина будет праздновать три дня. Военный парад ко Дню Независимости 2021 в Украине пройдет как на воде, так и на суше.
- Зеленский объявил о планах на саммит по возвращению Крыма в Украину. На саммите Крымской платформы будут подписаны важные документы, сказал он.
- Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента. Он рассказал, что легендарный завод Антонов в каком-то смысле отражает его философию как президента.