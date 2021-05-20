"Я защищаю Украину": Зеленский сделал резкое заявление о решениях СНБО

Владимир Зеленский / Скриншот YouTube

Запуск решений Совета национальной безопасности и обороны Украины является законной обязанностью президента. Координационный орган власти не указывает на наличие диктатуры или монархии в стране. Вопросы обсуждаются и голосуются. При этом такие решения направлены на защиту государства, а президент готов отвечать за последствия. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

В ходе большой пресс-конференции, в четверг. 20 мая, он сказал о том, что СНБО является коллегиальным органом власти, на котором все решения перед принятием обсуждаются. При этом он рассказал, что не все на Совете поддержали санкции против Виктора Медведчука.

"Я выполняю свои конституционные обязанности и не с какой-то кучкой людей, а в СНБО входят все институции – как правоохранители, так Кабмин, так премьер, так глава ВР, институция президента Украины…все. Это не диктатура и не монархия – там все представлены, и некоторые из них не голосуют за санкции против Медведчука. Я считают, это их мнение, их решение. Так как это СНБО. Мы обсуждаем вопросы, а потом голосуем", - объяснил Зеленский.

Также он выразил готовность нести ответственность за решения, принятые на СНБО и запущенные президентом. Гарант считает, что такие действия направлены на защиту Украины

"Общая ответственность. Ответственность каждого. Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Я считаю, что я защищаю сегодня Украину", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о том, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве, 23 августа. Ожидается приезд высокопоставленных представителей 30 стран.