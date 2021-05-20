Зеленский пригрозил олигархам санкциями и поставил жесткие условия

Владимир Зеленский / Скриншот YouTube

Закон о деолигархизации в Украине появится уже на следующей неделе, заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, он не преследует целью убить большой бизнес, "но мы точно убиваем влияние олиграхической системы", подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Мы точно убиваем понятия, содержание и влияние олигархических кругов. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политиков, чиновников - не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет с надписью "Олигарх"... И тогда они могут потерять значительную часть активов, которые находятся за рубежом. Не благодаря санкциям Украины. А благодаря появлению на законодательном уровне такого понятия как олигарх", - говорит президент.

Когда они появятся в реестре олигархов, то подпадут под санкции не сразу. По закону, им дадут время "избавиться от этого влияния", чтоб не попасть под действие закона. "Глухого угла для них не будет", - сказал Зеленский.

Сумма активов также повлияет на олигархов. Он добавил, что при объединении сразу нескольких признаков, то сразу много вещей для олигархов будет под запретом, в том числе возможность находится среди народных депутатов.

Он также анонсировал следующие решения Совета нацбезопасности по этому вопросу.

"Вы все увидете. Смотрите нас каждую пятницу", - резюмировал президент.

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