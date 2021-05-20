Зеленский пригрозил олигархам санкциями и поставил жесткие условия

В законодательстве появится понятие олигарх, сообщил глава государства.
Закон о деолигархизации в Украине появится уже на следующей неделе, заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, он не преследует целью убить большой бизнес, "но мы точно убиваем влияние олиграхической системы", подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Киеве.
"Мы точно убиваем понятия, содержание и влияние олигархических кругов. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политиков, чиновников - не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет с надписью "Олигарх"... И тогда они могут потерять значительную часть активов, которые находятся за рубежом. Не благодаря санкциям Украины. А благодаря появлению на законодательном уровне такого понятия как олигарх", - говорит президент.
Когда они появятся в реестре олигархов, то подпадут под санкции не сразу. По закону, им дадут время "избавиться от этого влияния", чтоб не попасть под действие закона. "Глухого угла для них не будет", - сказал Зеленский.
Сумма активов также повлияет на олигархов. Он добавил, что при объединении сразу нескольких признаков, то сразу много вещей для олигархов будет под запретом, в том числе возможность находится среди народных депутатов.
Он также анонсировал следующие решения Совета нацбезопасности по этому вопросу.
"Вы все увидете. Смотрите нас каждую пятницу", - резюмировал президент.
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Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.
- СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.