"Золота" гречка: в Україні рекордно зросли ціни на крупи

В Україні злетіли ціни на гречку і крупи / pixabay

В Україні з початку 2021 року ціни на крупи зросли на 0,9 - 3,59 грн за кг.

Як йдеться в опублікованих даних Державної служби статистики, найбільше подорожчала гречка: з 37,43 до 41,02 грн. Найменше пшоно - на 90 копійок за кг.

За даними Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу " (УКАБ), в 2019 році ми зайняли третю позицію серед країн світу за обсягом виробництва гречки. Але більшість цієї крупи зараз йде на внутрішній ринок, іноземні партнери в ній не зацікавлені.

Як подорожчали крупи в Україні:

Крупа манна – з 15,9 до 17,65 грн за кг (на 1,75 грн);

Крупа гречана - з 37,43 до 41,02 грн за кг (на 3,59 грн);

Крупи ячна – з 12,98 до 15,13 грн за кг (на 2,15 грн);

Пшоно - з 17,51 до 18,42 грн (0,91 грн).

"У Європі немає культури споживанні гречки. Гречка - не експортно-орієнтований товар, а товар для внутрішнього споживання. А якщо гречка не експортно-орієнтована, значить, великі міжнародні компанії не вкладають в неї гроші, не роблять форвардні контракти. Вона економічно невигідна для вирощування", – каже перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

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Через це українські аграрії в останні роки воліють займатися вирощуванням більш рентабельних і орієнтованих на експорт культур (пшениця, кукурудза, соняшник і т.д.). Оскільки попит всередині країни є, а гречки ми вирощуємо все менше, нам доводиться її ще й імпортувати.

"За 20 років обсяги виробництва гречки скоротилися в 4,6 рази до 104 тис.тонн в 2020 році", – розповідає аналітик УКАБ Світлана Литвин.

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