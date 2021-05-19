"Золотая" гречка: в Украине рекордно выросли цены на крупы

В Украине взлетели цены на гречку и крупы / pixabay

В Украине с начала 2021 года цены на крупы выросли на 0,9-3,59 грн за кг.

Как говорится в опубликованных данных Государственной службы статистики, больше всего подорожала гречка: с 37,43 до 41,02 грн. Менее всего пшено - на 90 копеек за кг.

По данным Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), в 2019 году мы заняли третью позицию среди стран мира по объему производства гречки. Но большинство этой крупы сейчас идет на внутренний рынок, иностранные партнеры в ней не заинтересованы.

Как подорожали крупы в Украине:

Крупа манная – с 15,9 до 17,65 грн за кг (на 1,75 грн);

Крупа гречневая – с 37,43 до 41,02 грн за кг (на 3,59 грн);

Крупы ячневая – с 12,98 до 15,13 грн за кг (на 2,15 грн);

Пшено – с 17,51 до 18,42 грн (0,91 грн).

"В Европе нет культуры потреблении гречки. Гречка – не экспортно-ориентированный товар, а товар для внутреннего потребления. А если гречка не экспортно-ориентирована, значит, большие международные компании не вкладывают в нее деньги, не делают форвардные контракты. Она экономически невыгодна для выращивания", – говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

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Из-за этого украинские аграрии в последние годы предпочитают заниматься выращиванием более рентабельных и ориентированных на экспорт культур (пшеница, кукуруза, подсолнечник и т.д.). Поскольку спрос внутри страны есть, а гречки мы выращиваем все меньше, нам приходится ее еще и импортировать.

"За 20 лет объемы производства гречки сократились в 4,6 раза до 104 тыс. тонн в 2020 году", – рассказывает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

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