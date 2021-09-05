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"У цьому навіть не ховають": дизайнер розповів, що точно не варто носити в сезоні осінь-зима 2021

5 вересня 2021, 00:51

Якщо у вас є масивні кросівки та рвані джинси, то їх краще відкласти подалі в шафу.

Андре Тан
Андре Тан розповів, що буде немодно в сезоні осінь-зима 2021 / Instagram

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав список речей, які стануть головними антитрендами цієї осені, а також розповів про наймодніші кольори осінньо-зимового сезону.

"Масивні кросівки, вони довгий час були на піку популярності, але цієї осені вже не актуальні. Джинси з дірками, в цьому вже навіть не ховають. Об'ємні худі та оверсайз одяг теж здає свої позиції", - сказав дизайнер в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Що стосується модних кольорів, то їх всього чотири. Наймоднішим буде зелений, незаймана трава - Лепрекон, синій Міконос, рожевий Фуксія Федора.

Андре Тан також розповів, що актуальними в прийдешньому сезоні будуть такі принти як гусяча лапка, принцип доміно та чорно-біле поєднання.

"Також буде актуальним еко-хутро, на капюшонах, а-ля хутряні капори, які ми пам'ятаємо в кінці 90-х. Супер трендовим стане стьобаний одяг: худі, спідниці. А також не здають своїх позицій об'ємні рукави та подовжені рукави. З аксесуарів - шовкові хустки", - поділився дизайнер.

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Якщо в гардеробі є біла сорочка, пальто відтінку Camel на запах та класичні лофери, то їх можна сміливо надягати - ці речі непідвладні часу.

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Як повідомляв Главред, в моду на осінь-зиму 2021-2022 увійшли дивовижні пальто і пуховики невимовної краси. Крім того, в моду на осінь-2021 повернулися трендові сумки минулих років.

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Андре Тан мода 2021
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