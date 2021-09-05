"В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021

Андре Тан рассказал, что будет немодно в сезоне осень-зима 2021 / Instagram

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал список вещей, которые станут главными антитрендами этой осени, а также рассказал о самых модных цветах осенне-зимнего сезона.

"Массивные кроссовки, они долгое время были на пике популярности, но этой осенью уже не актуальны. Джинсы с дырками, в этом уже даже не хоронят. Объемные худи и оверсайз одежда тоже сдает свои позиции", - сказал дизайнер в интервью изданию Obozrevatel.

Что касается модных цветов, то их всего четыре. Самым модным будет зеленый, девственная трава - Лепрекон, Синий Миконос, розовый Фуксия Федора.

Андре Тан также рассказал, что актуальными в грядущем сезоне будут такие принты как гусиная лапка, принцип домино и черно-белое сочетание.

"Также будет актуален эко-мех, на капюшонах, а-ля меховые капоры, которые мы помним в конце 90-х. Супер трендовой станет стеганная одежда: худи, юбки. А также не сдают своих позиций объемные рукава и удлиненные рукава. Из аксессуаров – шелковые платки", - поделился дизайнер.

Реклама

Если в гардеробе есть белая рубашка, пальто оттенка Camel на запах и классические лоферы, то их можно смело надевать - эти вещи неподвластны времени.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 входят необыкновенные сапоги и сабо с мехом

Как сообщал Главред, в моду на осень-зиму 2021-2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты. Кроме того, в моду на осень-2021 вернулись трендовые сумки прошлых лет.