Людей обдурили: у Києві концерт оперної зірки до Дня Незалежності закінчився скандалом

Андреа Бочеллі супроводжує Національний симфонічний оркестр і Національний академічний хор ім. Мотузки / focus.ua

У Києві концерт легендарного італійського тенора Андреа Бочеллі в рамках програми святкування Дня Незалежності закінчився скандалом.

Як повідомляє видання 44.ua, в центрі Києва, біля анонсованого місця проведення концерту, зібралося багато людей, проте охорона і поліція відмовилися пропускати глядачів.

Правоохоронці стверджували, що для допуску на концерт необхідно було пред'явити спеціальне запрошення.

У повідомленні наголошується, що в офіційній програмі заходів зазначено, що концерт безкоштовний, а про будь-які пропуски мова не йшла.

/ 44.ua

При цьому багато глядачів приїхали на концерт здалеку, проте залишилися ні з чим. На опублікованому відео люди обурювалися через погану організацію заходу.

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/ focus.ua

Як уточнюють Факти, "Ганьба!"почали вигукувати люди, які стояли під парканом, які розраховували, що вхід на виступ Андреа Бочеллі в Києві буде без обмежень.

За інформацією журналістів, раніше організатори стверджували, що концерт буде безкоштовним, а зараз охоронці заходу кажуть, що потрапити на нього можна лише за запрошеннями.

Додамо, що виступ відвідало безліч гостей, серед яких - президент Володимир Зеленський.

Раніше чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова відверто висловилася про святкуванні 30-річчя Дня Незалежності.

Як розповіла вона в ролику, розміщеному в YouTube, її не запросили на урочисте святкування Дня Незалежності України.

"Я не хотіла б такі радикальні заходи вживати, але... закрадається думка, що президент запросив тільки "своїх", – заявила чемпіонка.