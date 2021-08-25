Людей обманули: в Киеве концерт оперной звезды ко Дню независимости закончился скандалом

Организаторы утверждали, что концерт Андреа Бочелли будет бесплатным, а охрана пропускала лишь по приглашениям.
В Киеве концерт легендарного итальянского тенора Андреа Бочелли в рамках программы празднования Дня Независимости закончился скандалом.
Как сообщает издание 44.ua, в центре Киева, у анонсированного места проведения концерта, собралось много людей, однако охрана и полиция отказались пропускать зрителей.
Правоохранители утверждали, что для допуска на концерт необходимо было предъявить специальный пригласительный.
В сообщении отмечается, что в официальной программе мероприятий указано, что концерт бесплатный, а о каких-либо пропусках речь не шла.
При этом многие зрители приехали на концерт издалека, однако остались ни с чем. На опубликованном видео люди возмущались из-за скверной организацией мероприятия.
Как уточняют Факты, "Ганьба!" начали выкрикивать стоявшие под забором люди, которые рассчитывали, что вход на выступление Андреа Бочелли в Киеве будет без ограничений.
По информации журналистов, ранее организаторы утверждали, что концерт будет бесплатным, а сейчас охранники мероприятия говорят, что попасть на него можно лишь по приглашениям.
Добавим, что выступление посетило множество гостей, среди которых — президент Владимир Зеленский.
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