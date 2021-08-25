Людей обманули: в Киеве концерт оперной звезды ко Дню независимости закончился скандалом

Андреа Бочелли сопровождает Национальный симфонический оркестр и Национальный академический хор им. Веревки / focus.ua

В Киеве концерт легендарного итальянского тенора Андреа Бочелли в рамках программы празднования Дня Независимости закончился скандалом.

Как сообщает издание 44.ua, в центре Киева, у анонсированного места проведения концерта, собралось много людей, однако охрана и полиция отказались пропускать зрителей.

Правоохранители утверждали, что для допуска на концерт необходимо было предъявить специальный пригласительный.

В сообщении отмечается, что в официальной программе мероприятий указано, что концерт бесплатный, а о каких-либо пропусках речь не шла.

/ 44.ua

При этом многие зрители приехали на концерт издалека, однако остались ни с чем. На опубликованном видео люди возмущались из-за скверной организацией мероприятия.

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/ focus.ua

Как уточняют Факты, "Ганьба!" начали выкрикивать стоявшие под забором люди, которые рассчитывали, что вход на выступление Андреа Бочелли в Киеве будет без ограничений.

По информации журналистов, ранее организаторы утверждали, что концерт будет бесплатным, а сейчас охранники мероприятия говорят, что попасть на него можно лишь по приглашениям.

Добавим, что выступление посетило множество гостей, среди которых — президент Владимир Зеленский.

Ранее четырехкратная олимпийская чепионка по плаванию Яна Клочкова откровенно высказалась о праздновании 30-летия Дня независимости.

Как рассказала она в ролике, размещенном в YouTube, ее не пригласили на торжественное празднование Дня независимости Украины.

"Я не хотела бы такие радикальные меры принимать, но… Закрадывается мысль, что президент пригласил только "своих", – заявила чемпионка.