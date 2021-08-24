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Пригласили "своих": олимпийская легенда Украины возмутилась из-за празднования Дня независимости

24 августа 2021, 20:04
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Яна Клочкова подчеркнула, что пока не намерена отказываться от украинского гражданства.

Яна Клочкова
Яна Клочкова / Скриншот

Четырехкратная олимпийская чепионка по плаванию Яна Клочкова откровенно высказалась о праздновании 30-летия Дня независимости.

Как рассказала она в ролике, размещенном в YouTube, ее не пригласили на торжественное празднование Дня независимости Украины.

"Меня не пригласили, героя Украины, самую титулованную спортсменку нашей страны", – заявила Клочкова.

В то же время Клочкова подчеркнула, что не намерена менять гражданство.

"Я не хотела бы такие радикальные меры принимать, но… Закрадывается мысль, что президент пригласил только "своих", – заявила чемпионка.

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При этом спортсменка привела пример олимпийской чемпионки Оксаны Баюл, которая отказалась от украинского гражданства после того, как ее не пригласили на празднование Дня независимости.

"Возможно, таким эмоциональным поступком она хочет показать правительству, что мы теряем наших олимпийских чемпионов. Спортсмены уезжают за границу. Возможно, потому, что мы становимся ненужными. И, не находя поддержки в нашей стране, приходится делать такие поступки", - сказала Клочкова.

Добавим, что во время празднования на центральной площади Киева легкоатлет Сергей Бубка был награжден Орденом Свободы, а бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил Орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, ранее чемпионка Олимпийских игр-94 Оксана Баюл заявила о том, что она отказывается от гражданства Украины.

Поводом стало то, что ее не пригласили на празднование Дня независимости.

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Яна Клочкова День Независимости Украины новости спорта Оксана Баюл
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