"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

Оксана Баюл / Instagram/oksanabaiul

Чемпионка Одимпийских игр-94 Оксана Баюл заявила о том, что она отказывается от гражданства Украины.

Как написала она на своей странице в Instagram, это решение является осмысленным.

Знаменитая спортсменка напомнила, что Конституция Украины допускает лишь одно гражданство, а при получении гражданства другой страны, такое лицо признается гражданином Украины.

"Головой в бортик без меня", - написала Баюл.

"Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, так нет. Головой в бортик без меня. Конституция Украины провозглашает, что в Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины получает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", — написала Баюл.

Ранее Баюл проиграла Украине суд на 50 миллионов. В США суд Калифорнии вынес решение относительно иска украинской фигуристки и олимпийской чемпионки Оксаны Баюл, которая хотела взыскать с Украины 50 миллионов долларов.