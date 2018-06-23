Олимпийская чемпионка Баюл проиграла Украине суд на 50 миллионов

В США суд Калифорнии вынес решение относительно иска украинской фигуристки и олимпийской чемпионки Оксаны Баюл, которая хотела взыскать с Украины 50 миллионов долларов.

"Истец заявлял, что ответчики нарушили принцип добросовестной и честной деловой практики в рамках трудового договора между Оксаной Баюл и указанными компаниями, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам. В то же время оплата такого использования осуществлялась ненадлежащим образом, что привело к неполучению истцом надлежащей прибыли. Сумма заявленных исковых требований составляла более 50 миллионов долларов США", - сказано в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

Как отметили в ведомстве, в 2015 году Баюл в американский суд подала иск против Украины и еще ряда лиц и компаний, которых обвиняла в использовании своего имени. Однако суд требования истца признал необоснованными и принял решение в пользу Украины.

Напомним, украинский оборонный госконцерн "Укроборонпром" подал в суд исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации против журнала-еженедельника "Новое время", в апреле нынешнего года опубликовавшего большую статью о непрозрачных закупках боевых машин пехоты в Польше.