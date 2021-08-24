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Парад в Киеве на День Независимости Украины 2021: онлайн-трансляция

24 августа 2021, 10:00

Украина сегодня отмечает 30-й День Независимости. По случаю праздника в Киеве и Одессе пройдут военные парады.

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В Киеве состоится военный парад на Хрещатике с участием авиации и речной парад на Днепре / REUTERS

Сегодня в Украине к 30-й годовщине Дня Независимости состоится тройной парад - на Крещатике в Киеве, на реке Днепр в столице, а также в Одессе. В общем, к торжественным мероприятиям 24 августа 2021 года привлекут более 5 тыс. военных и представителей оборонного сектора, также участников боевых действий. Кроме того, в параде примут участие 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Главред в текстовой онлайн трансляции рассказывает все подробности празднования годовщины Независимости Украины.

Сортировка по хронологии
10:29

На Майдане Независимости началось вручение государственных наград.

10:29

Президент пообещал, что Украина будет "возвращать не только своих, но и свое" - своих героев, которые похоронены за границей. Среди них, гетманы Запорожской сечи и деятели УНР. Зеленский добавил, что Украина больше не даст аннексировать наших писателей, спортсменов и других деятелей, которые "побеждали нацизм".

10:28

Сначала глава государства обратился к иностранным партнерам, потом - к украинскому народу.

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"Уважаемые дамы и господа, гости Украины, наши братья, партнеры, друзья, уважаемые граждане, дорогой украинский народ! Я поздравляю всех нас с этим важным днем. Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину независимости Украины. Справедливее сказать, - восстановления независимости Украины. Потому что 24 августа 1991 Украина восстановила свою государственность. А 24 августа Украина говорит про это, гордится этим. Нашей Конституции 30 лет, но нашей Конституции 301 год, она написала Орликом, и ее каждый может увидеть в Софийском соборе...", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День государственности - в День Крещения Руси. Этот указ глава государства подпишет сегодня.

10:09

Напомним, в Киеве по случаю парада перекрыты ряд улиц с 06:00 до 12:30.

10:06

Президент Владимир Зеленский открывает торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины. Началась торжественная церемония поднятия государственного флага.

10:02

Видео-трансляция парада ко Дню Независимости 24 августа 2021:

viber
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