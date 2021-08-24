Парад в Киеве на День Независимости Украины 2021: онлайн-трансляция

10:28

Сначала глава государства обратился к иностранным партнерам, потом - к украинскому народу.

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"Уважаемые дамы и господа, гости Украины, наши братья, партнеры, друзья, уважаемые граждане, дорогой украинский народ! Я поздравляю всех нас с этим важным днем. Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину независимости Украины. Справедливее сказать, - восстановления независимости Украины. Потому что 24 августа 1991 Украина восстановила свою государственность. А 24 августа Украина говорит про это, гордится этим. Нашей Конституции 30 лет, но нашей Конституции 301 год, она написала Орликом, и ее каждый может увидеть в Софийском соборе...", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День государственности - в День Крещения Руси. Этот указ глава государства подпишет сегодня.