"Мы никому не подарим ни один камушек нашей истории": Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Владимир Зеленский выступил 24 авгутса на Крещатике / скриншот

Президент Владимир Зеленский выступил на Крещатике по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Перед этим на Майдане торжественно подняли Государственный флаг под звуки гимна.

Сначала глава государства обратился к иностранным партнерам, потом - к украинскому народу.

"Уважаемые дамы и господа, гости Украины, наши братья, партнеры, друзья, уважаемые граждане, дорогой украинский народ! Я поздравляю всех нас с этим важным днем. Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину независимости Украины. Справедливее сказать, - восстановления независимости Украины. Потому что 24 августа 1991 Украина восстановила свою государственность. Нашей Конституции - 30 лет, но нашей Конституции - 301 год", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День государственности - в День Крещения Руси 28 июля. Этот указ глава государства подписал сегодня.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Руси-Украины. И об этом всем я подписываю сегодня соответствующий указ", - заявил президент.

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Зеленский пообещал, что Украина будет "возвращать не только своих, но и свое" - своих героев, которые похоронены за границей. Среди них, гетманы Запорожской сечи и деятели УНР. Президент добавил, что Украина больше не даст аннексировать наших писателей, спортсменов и других деятелей, "которые побеждали нацизм".

"Мы больше никому и никогда не подарим ни один камушек нашей истории", – сказал Зеленский.

Как известно, сегодня Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. По случаю праздника по всей стране запланировано более 150 мероприятий. В частности, в Киеве состоится военный парад на Хрещатике и речной парад на Днепре. С полной программой празднований можно ознакомиться тут.

Онлайн-трансляцию торжественных мероприятий читайте тут.