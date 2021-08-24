Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости: как пройдет и куда пойти

Сегодня по Украине пройдут более 150 праздничных мероприятий / Reuters

Сегодня Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. По случаю праздника по всей стране запланировано более 150 мероприятий. В частности, в Киеве состоится военный парад на Хрещатике и речной парад на Днепре.

Главред собрал самые главные и яркие события на 24 августа 2021 года.

В 10:00 на главной улице столицы Украины состоится театральный перфоманс "ДНК" (День народження країни). Он изобразит несколько эпох, которые предшествовали становлению Украины как независимой, унитарной и демократической стране.

По окончании перфоманса в сторону Майдана Незалежности начнет движение военный парад, состоящий из трех колонн - пешей, наземной механизированной и воздушной.

К слову, репетиции военного парада вызвали много восторга среди жителей и гостей города. Военные ВСУ неоднократно передавали "привет" президенту страны-агрессора России ВладимируПутину, хором исполнив известную песню-слоган "Путин — х*йло!". В Сети гадали, вспомнят ли о хозяине Кремля во время официального празднования Дня Независимости.

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Военный парад ко Дню независимости Украины 2021 можно смотреть онлайн:

В 13:00 в Киеве состоится марш ветеранов и волонтеров войны на Донбассе. Их маршрут будет состоять из таких пунктов: Бессарабская площадь — улица Крещатик — Майдан Независимости.

В 14:00 на Днепре состоится речной парад с торжественным прохождением военных катеров. Будет и воздушный показ самолетов и вертолетов, а также высадка спецназа и десанта.

От ВСУ в речном параде будут участвовать три малых бронированных артиллерийских катера Бердянск, Никополь и Коростень, а также десантный катер Сватово. Также будут две 11-метровые лодки Willard и две семиметровые лодки Willard.

Морская охрана Госпогранслужбы покажет два катера Safe Boat 27 10 отдельного отряда оперативного реагирования Дозор, катер проекта UMS-1000 Морской охраны ГПСУ и американский катер Safe Boat 27.

Планируются пролеты истребителей Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ.

Завершит зрелище артиллерийский салют на Трухановом острове.

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В 17:00 на площади Конституции в сопровождении Национального симфонического оркестра выступит выдающийся итальянский тенор Андреа Бочелли. Вместе с мэтром Италии участие в концертной программе примут популярные украинские артисты.

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В 18:00 на НСК "Олимпийский" в Киеве запланирован масштабный концерт "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". Вход на стадион только по билетам.

Мероприятие будет состоять из четырех частей: музыкально-театрально-хореографическое действо, сложная технологическая светло-графическая сценография, а также шоу дронов и фейерверков.

В Офисе президента отмечали, что музыкальный перформанс объединит песни, которые стали музыкальным наследием прошлых поколений, и хиты будущего.

Деньги, вырученные с концерта по случаю Дня Независимости, пойдут на создание Центра современного искусства - музея Ивана Марчука.

Телеканал 1+1 будет транслировать концерт в прямом эфире. На канале Суспільне. Культура в Youtube также будет доступна трансляция праздничного концерта на Олимпийском.

Как сообщал Главред, еще в мае президент Владимир Зеленский обещал, что День Независимости 2021 Украина запомнит навсегда.