На Черкащині біля місця відкриття Зеленським артоб'єкту до Дня Незалежності сталися сутички

Сутички протестувальників з поліцією / PavlovskyNEWS

У понеділок, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття найбільшого прапора України в Черкаській області та відкритті до Дня Незалежності арт-об'єкту Серце України. Біля місця відкриття об'єкта сталися сутички ветеранів АТО з поліцією.

Прапор розмістили в географічному центрі України-околиці села Мар'янівка нинішнього Звенигородського району. Висота його флагштока - 52 метри, ширина - 9 метрів, а довжина - 13 метрів, повідомляє прес-служба глави держави.

"У 30 річницю відновлення нашої незалежності ми піднімемо його саме тут, у георгафічному центрі України. Саме тут б'ється серце - серце України. Це - артоб'єкт, навколо якого розташувалися 25 пар крил, що уособлюють 24 області та АР Крим", - зазначив під час підняття прапора України на Черкащині Зеленський.

/ Facebook/president.gov.ua

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, біля місця відкриття арт-об'єкту, яке відвідав Зеленський, сталося масове зіткнення ветеранів АТО з поліцією.

/ PavlovskyNEWS

Зазначається, що ветерани встановили колонку, щоб президент їх почув, але поліція раптово пішла в атаку на людей, які бажають поставити запитання Зеленському. Бійка тривала недовго. Колонки були повалені.

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Зараз ветерани заблоковані поліцією посеред траси, додає видання.

Нагадаємо, раніше в Києві відбулися сутички між націоналістами та правоохоронцями.

В ході запланованої акції на вулиці Банковій, біля офісу президента, Нацкорпус відмовився виконувати вимогу щодо огляду при проході до ВП і пішов на прорив.

Мітингувальники кидали в поліцейських шини і шашки, а також заливали правоохоронців газом.

У відповідь поліцейські були змушені застосувати спецзасоби.