На Черкасчине у места открытия Зеленским арт-объекта ко Дню Независимости произошли столкновения

Столкновения протестующих с полицией / PavlovskyNEWS

В понедельник, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия самого большого флага Украины в Черкасской области и открытии ко Дню Независимости арт-объекта Сердце Украины. У места открытия объекта произошли столкновения ветеранов АТО с полицией.

Флаг разместили в географическом центре Украины - окраине села Марьяновка нынешнего Звенигородского района. Высота его флагштока - 52 метра, ширина - 9 метров, а длина - 13 метров, сообщает пресс-служба главы государства.

"В 30 годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь, в георгафическое центре Украины. Именно здесь бьется сердце - Сердце Украины. Это - арт-объект, вокруг которого расположились 25 пар крыльев, олицетворяющих 24 области и АР Крым", - отметил во время поднятия флага Украины в Черкасской Зеленский.

/ Facebook/president.gov.ua

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, возле места открытия арт-объекта, которое посетил Зеленский, произошло массовое столкновение ветеранов АТО с полицией.

/ PavlovskyNEWS

Отмечается, что ветераны установили колонку, чтобы президент их услышал, но полиция внезапно пошла в атаку на людей, желающих задать вопросы Зеленскому. Потасовка длилась недолго. Колонки были повалены.

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Сейчас ветераны заблокированы полицией посреди трассы, добавляет издание.

Напомним, ранее в Киеве произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

В ходе запланированной акции на улице Банковой, возле Офиса президента, Нацкорпус отказался выполнять требование по досмотру при проходе к ОП и пошел на прорыв.

Митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом.

В ответ полицейские были вынуждены применить спецсредства.