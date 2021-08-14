На Банковой националисты устроили столкновения с полицией, есть раненые

Митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом.
В субботу, 14 августа, в Киеве произошли столкновения между националистами и правоохранителями.
В ходе запланированной акции на улице Банковой, возле Офиса президента, Нацкорпус отказался выполнять требование по досмотру при проходе к ОП и пошел на прорыв, сообщает Telegram-канал Инсайдер.
"Полиция применяет газ. Идёт мощная драка. В толпе произошел взрыв, в ходе чего был ранен полицейский", - говорится в сообщении.
Отметим, что на кадрах видно, что митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом.
В ответ полицейские были вынуждены применить спецсредства.
В Нацполиции уточнили, что столкновения начались после отказа участников акции пройти контроль.
Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Facebook подтвердил, что стычки начались из-за отказа участников протеста проходить личный досмотр.
Он уточнил, что в результате столкновений между активистами Нацкорпуса и правоохранителями под Офисом президента в Киеве пострадали 7 полицейских. "В результате столкновений 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - отметил Шевченко.
Напомним, ранее в центре Киева произошли столкновения с правоохранителями в ходе акции протеста физических лиц-предпринимателей.
Участники акции протеста планировали устроить акцию-перформанс в правительственном квартале. В момент движения колонны между принимавшими участие в акции и правоохранителями произошла стычка.