Беспорядки на Майдане: ФОПы с гробами устроили столкновения с полицией

Столкновения на Майдане / РБК-Украина

Во вторник, 29 июня, в центре Киева произошли столкновения с правоохранителями в ходе акции протеста физических лиц-предпринимателей.

Участники акции протеста планировали устроить акцию-перформанс в правительственном квартале, сообщает РБК-Украина.

В момент движения колонны между принимавшими участие в акции и правоохранителями произошла стычка.

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNews, правоохранители пытались отобрать гробы у предпринимателей.

Они символизировали похороны бизнеса, после чего начались стычки.

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В итоге полицейским удалось отобрать гробы у участников акции протеста.

"Полиции таки удалось добраться до гробов. Силовики ломали их и забирали. Протестующие пытались преградить выезд автобусу с конфискованным гробом, но безуспешно", - говорится в сообщении.

Отметим, что правоохранители задержали нескольких участников акции, после чего начались новые стычки.

Протесты ФОПов – главные требования:

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Как заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич, ужесточение карантина является "выстрелом в голову" для предпринимателей.