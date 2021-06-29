Беспорядки на Майдане: ФОПы с гробами устроили столкновения с полицией

Между принимавшими участие в акции и правоохранителями произошла стычка.
Во вторник, 29 июня, в центре Киева произошли столкновения с правоохранителями в ходе акции протеста физических лиц-предпринимателей.
Участники акции протеста планировали устроить акцию-перформанс в правительственном квартале, сообщает РБК-Украина.
В момент движения колонны между принимавшими участие в акции и правоохранителями произошла стычка.
Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNews, правоохранители пытались отобрать гробы у предпринимателей.
Они символизировали похороны бизнеса, после чего начались стычки.
В итоге полицейским удалось отобрать гробы у участников акции протеста.
"Полиции таки удалось добраться до гробов. Силовики ломали их и забирали. Протестующие пытались преградить выезд автобусу с конфискованным гробом, но безуспешно", - говорится в сообщении.
Отметим, что правоохранители задержали нескольких участников акции, после чего начались новые стычки.
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