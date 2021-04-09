Выплаты ФОПам: кого обяжут вернуть полученные деньги

Если застрахованное лицо не вернет средства в срок, то они будут взысканы принудительно через Государственную исполнительную службу.
Скоро в Украине стартуют выплаты по 8 тысяч гривен для ФОПов за ограничения работы в "красной" зоне карантина. Однако правительство предусмотрело механизм лишения выплаченой помощи, пишет пресс-служба Кабмина.
Если предприниматель или работник укажет неправдивую информацию для получения 8 тысяч гривен и получит помощь, то ее придется вернуть государству. После выявления недостоверной информации Пенсионный фонд должен сообщить об этом застрахованное лицо.
Затем органы Пенсионного фонда выдают решение о возмещении помощи застрахованными лицами и присылают его "нарушителям". Вернуть полученные средства нужно в течение 10 рабочих дней со дня направления решения.
Если застрахованное лицо не вернет средства в срок, то они будут взысканы принудительно через Государственную исполнительную службу.
Выплаты ФОПам - что было ранее:
- Верховная Рада в начале декабря 2020 года одобрила закон, согласно которому ФОПам и наемным работникам, которые вынужденно остались без дохода из-за введения жесткого карантина, гарантируется выплата 8 тысяч гривен помощи.
- 24 марта Премьер Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали комплекс мер для поддержки физических лиц-предпринимателей (чаще используется украинская версия аббревиатуры – ФОП) и сотрудников предприятий, которые понесут потери из-за введения ограничений красной карантинной зоны - вновь по 8 тысяч гривен.