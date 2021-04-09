Выплаты ФОПам: кого обяжут вернуть полученные деньги

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Скоро в Украине стартуют выплаты по 8 тысяч гривен для ФОПов за ограничения работы в "красной" зоне карантина. Однако правительство предусмотрело механизм лишения выплаченой помощи, пишет пресс-служба Кабмина.

Если предприниматель или работник укажет неправдивую информацию для получения 8 тысяч гривен и получит помощь, то ее придется вернуть государству. После выявления недостоверной информации Пенсионный фонд должен сообщить об этом застрахованное лицо.

Затем органы Пенсионного фонда выдают решение о возмещении помощи застрахованными лицами и присылают его "нарушителям". Вернуть полученные средства нужно в течение 10 рабочих дней со дня направления решения.

Если застрахованное лицо не вернет средства в срок, то они будут взысканы принудительно через Государственную исполнительную службу.

Выплаты ФОПам - что было ранее: