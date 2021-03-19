Взбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям

Предприниматели вышли на протесты из-за ужесточения карантина.
Ужесточение карантина является "выстрелом в голову" для предпринимателей, заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич.
Как подчеркнул он в комментарии каналу НАШ ходе митинга под Киевской городской госадминистрацией с требованием отмены локдауна, с каждым новым усилением карантинных ограничений предприниматели сворачивают свою деятельность.
"Это то, что мы пожинаем в результате непутевой политики наших руководителей", - подчеркнул он.
Он потребовал от руководства КГГА пересмотреть решение о введении в Киеве жесткого локдауна.
"Жесткий локдаун – это добивание микропредпринимателя и каждого украинца. Ведь свернув предпринимательскую деятельность, нанятый работник будет выкинут на улицу", - говорит Доротич
Он добавил, что право на труд и предпринимательство гарантированы Конституцией Украины и анонсировал всеукраинский пикет на понедельник, 22 марта.
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Отметим, что акции протеста против новых карантинных ограничений прошли во многих городах Украины.
В то же время к протестам присоединились предприниматели Днепра, где местные власти пока локдаун не вводят, но называют этот сценарий вероятным. В городе митинг состоялся на площади возле Днепропетровской областной государственной администрации.
Предприниматели со всей области требуют ввести мораторий на проверки, а также обеспечить справедливый карантин для всех, пишет 49000. По словам протестующих, крупный бизнес не страдает от локдаунов, а малый бизнес чувствует усиленное давление.
Кроме того, под Одесским горсоветом митинговали предприниматели, которые не хотят введения жесткого локдауна. Они требовали, чтобы власть перед принятием решений шла на диалог с бизнесом.
Как сообщает Телеграм-канал 7 канал Одесса, люди стояли в белых накидках с надписями "SAVE ФОП", а также держат листы, где написано "Локдаун смерть для бизнеса" и "Бизнес должен работать". Люди собрались накануне заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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Локдаун в Киеве:
- В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.
- По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.
- Будет запрещена работа заведений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
- Будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- Подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.
- Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
- Заведения общественного питания будут работать исключительно по услуге "с собой".
- Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.