Взбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям

В Киеве вышли на протест из-за локдауна / Сегодня

Ужесточение карантина является "выстрелом в голову" для предпринимателей, заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич.

Как подчеркнул он в комментарии каналу НАШ ходе митинга под Киевской городской госадминистрацией с требованием отмены локдауна, с каждым новым усилением карантинных ограничений предприниматели сворачивают свою деятельность.

"Это то, что мы пожинаем в результате непутевой политики наших руководителей", - подчеркнул он.

Он потребовал от руководства КГГА пересмотреть решение о введении в Киеве жесткого локдауна.

"Жесткий локдаун – это добивание микропредпринимателя и каждого украинца. Ведь свернув предпринимательскую деятельность, нанятый работник будет выкинут на улицу", - говорит Доротич

Он добавил, что право на труд и предпринимательство гарантированы Конституцией Украины и анонсировал всеукраинский пикет на понедельник, 22 марта.

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Отметим, что акции протеста против новых карантинных ограничений прошли во многих городах Украины.

В то же время к протестам присоединились предприниматели Днепра, где местные власти пока локдаун не вводят, но называют этот сценарий вероятным. В городе митинг состоялся на площади возле Днепропетровской областной государственной администрации.

/ 49000.com.ua

Предприниматели со всей области требуют ввести мораторий на проверки, а также обеспечить справедливый карантин для всех, пишет 49000. По словам протестующих, крупный бизнес не страдает от локдаунов, а малый бизнес чувствует усиленное давление.

/ 49000.com.ua

Кроме того, под Одесским горсоветом митинговали предприниматели, которые не хотят введения жесткого локдауна. Они требовали, чтобы власть перед принятием решений шла на диалог с бизнесом.

/ t.me/odessa7kanal

Как сообщает Телеграм-канал 7 канал Одесса, люди стояли в белых накидках с надписями "SAVE ФОП", а также держат листы, где написано "Локдаун смерть для бизнеса" и "Бизнес должен работать". Люди собрались накануне заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

/ t.me/odessa7kanal

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Локдаун в Киеве: