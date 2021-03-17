В Киеве запретили пускать зрителей на футбольные матчи / КМДА

В Киеве усилили ограничения из-за распространения коронавируса, и ответный матч донецкого Шахтера и Ромы в 1/8 финала Лиги Европы пройдет без зрителей на НСК Олимпийском.

Как рассказал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, такие ограничения будут действовать в ближайшие три недели.

"Начиная с четверга, 18 марта, проведение спортивных соревнований на территории Киева будет без зрителей. Это ограничение будет действовать ближайшие три недели", - сказал Бондаренко.

Отмечается, что в документе по итогу заседания столичной комиссии по ТЭБ и ЧС указано, что запрет на проведение матчей со зрителями действует на игры внутренних, так и международных соревнований "до стабилизации эпидемической ситуации в Киеве".

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Таким образом матча Шахтер - Рома, который состоится в четверг в 19:55 пройдет без зрителей.

Также 21 марта в Киеве должен пройти матч чемпионата Украины между Динамо и Рухом. Встреча футбольных команд запланирована тоже на НСК Олимпийский.

При этом Бондаренко уточнил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых более 7% в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что Шахтер с треском проиграл Роме в первом матче 1/8 Лиги Европы и оставил себе только теоретические шансы на выход в следующий раунд.

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