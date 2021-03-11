Рома дома разгромила Шахтер в матче Лиги Европы

Слепой жребий свел донецкий Шахтер в 1/8 Лиги Европы (дончане раундом ранее прошли тель-авивский Маккаби) с итальянской Ромой. Которую возглавляет бывший тренер горняков Паулу Фонсека, а в полузащите которой блистает Генрих Мхитарян - некогда звезда Шахтера.

Итальянцы же начали очень агрессивно атаковать с первых минут.

На 12-й минуте Пеллегрини получил мяч на чужой половине поля, после чего попытался переиграть вратаря Шахтера Трубина, но не сумел этого сделать, пробив правее цели.

А на 24-й минуте Рома счет открыла. Спинаццола на левом фланга удачно выбросил аут. Мхитарян выполнил передачу на того же Пеллегрини. Итальянец слегка сблизился с Трубиным и пробил мимо него - 1:0.

Через три минуты горняки могли сравнивать счет. С правого фланга прошел хороший пас на Мораес. Украино-бразилец в касание попытался переправить сферу в сетку, однако угодил в прыгнувшего наугад Пау Лопеса.

На 31-й минуте ошибся Трубин, когда выбежал из ворот и вынес мяч прямо на Мхитаряна. Армянин пытался пробить по воротам, но в цель не попал.

Уже после перерыва, на 49-й минуте вратарю Ромы пришлось постараться. Алан Патрик получил мяч в чужой штрафной и выстрелил он в левый угол. Но голкипер римлян спас команду от гола.

Потом вышедший на замену Эль-Шаарави забил второй гол. На74-й минуте египтянин вырвался по центру на оперативный простор, вошел в штрафную Шахтера и мягко перебросил Трубина - 2:0.

А затем, на 78-й минуте, Манчини похоронил горняков. Пеллегрини подал в центр. Кристанте головой перенаправил мяч на Манчини. А тому никто не помешал пробить головой - 3:0.

Шахтер с треском проиграл Роме и оставил себе только теоретические шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы.

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Напомним, ранее киевское Динамо в Лиге Европы на своем поле проиграло испанскому Вильярреалу.