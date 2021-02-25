УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Шахтер обыграл Маккаби и прошел в 1/8 финала Лиги Европы

25 февраля 2021, 21:46
Прослушать новость
Остановить

На газоне киевского НСК Олимпийский донецкий Шахтер еще раз обыграл израильский Маккаби из Тель-Авива и уверенно шагнул дальше в розыгрыше Лиги Европы.

  • Шахтер - Маккаби Тель-Авив Reuters
  • Шахтер - Маккаби Тель-Авив Reuters
  • Шахтер - Маккаби Тель-Авив Reuters
  • Шахтер - Маккаби Тель-Авив Reuters
  • Шахтер - Маккаби Тель-Авив Reuters
  • Шахтер - Маккаби Тель-Авив Reuters
  • Шахтер - Маккаби Тель-Авив Reuters

Матч Шахтер - Маккаби прошел в Киеве на НСК Олимпийском все-таки со зрителями - хоть и с небольшим количеством. Горняки, имея хороший задел после первого матча в виде двух голов на выезде, не стали играть спустя рукава, а начали активно атаковать израильтян.

На 21-й минуте Тайсон хлестко пробил с линии штрафной в ближний угол. Но вратарь Тененбаум справился и отбил чуть правее. На мяч набежал Матвиенко - и что есть силы пробил выше ворот.

На 24-й минуте после длинного перевода от Матвиенко мяч через ногу Саборита достался Марлосу. Бразило-украинец практически с угла штрафной бил низом в дальний угол, но мяч прокатился мимо штанги.

На 36-й минуте гости ответили. Таль Бен-Хаим хорошо исполнил подачу на ближнюю штангу. Там ошибся Мораес и не выбил головой мяч. Но вовремя включился Трубин и ногами ликвидировал угрозу.

На 41-й минуте Шахтеру откровенно повезло. После подачи Хозеса головой Тиби бил в перекладину. Отскок, но Перетц коленом не смог забить и попал в штангу.

Но судьбу матча в пользу Шахтера окончательно решил такой эпизод - уже из второго тайма. На 66-й минуте Додо сделал скрытую передачу в штрафную на Тете. И того сбил Таль Бен-Хаим. Пенальти. И Жуниор Мораэс обманывает Тененбаума и мощно бьет в угол - 1:0.

Именно с минимальной победой подопечные Луиша Каштру шагают в следующий этап, 1/8 финала Лиги Европы.

Читайте такжеДинамо не смогло обыграть Брюгге в матче Лиги Европы

Напомним, ранее донецкий Шахтер внезапно в Twitter поддержал своего давнего соперника - киевское Динамо - перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.

Лига Европы Марлос Маккаби Жуниор Мораес Шахтер (Донецк)
Сейчас вы просматриваете новость «Шахтер обыграл Маккаби и прошел в 1/8 финала Лиги Европы». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тренеру ФК Львов впаяли желтую карточку после просьбы перейти на украинскийТренеру ФК Львов впаяли желтую карточку после просьбы перейти на украинский Лига Чемпионов - Манчестер Сити вынес Боруссию М, а Реал домучил АталантуЛига Чемпионов - Манчестер Сити вынес Боруссию М, а Реал домучил Аталанту Динамо и Шахтер неожиданно обменялись любезностями перед матчами Лиги ЕвропыДинамо и Шахтер неожиданно обменялись любезностями перед матчами Лиги Европы Бавария разгромила Лацио, а Челси одолел Атлетико - Лига ЧемпионовБавария разгромила Лацио, а Челси одолел Атлетико - Лига Чемпионов Шахтер обыграл Маккаби и прошел в 1/8 финала Лиги ЕвропыШахтер обыграл Маккаби и прошел в 1/8 финала Лиги Европы
Следующий материал

Последние новости

22:50
Самый красивый маникюр весна 2021 и френч весенний
22:29
Зеленский снова созывает СНБО Видео
22:29
Для кого опасен мед: эксперты дали ответ Видео
22:08
Почти наркомания: симптомы зависимости от еды Видео
21:51
Здоровый пенис: что нужно знать Видео
Реклама
21:51
Кравчук резко объяснил стратегию России на Донбассе Видео
21:46
Шахтер обыграл Маккаби и прошел в 1/8 финала Лиги Европы Фото
21:31
В начале года госдолг Украины вырос на сотни миллионов долларов Видео
21:23
Как вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не только Видео
21:13
Олег Скрипка неожиданно сменил образ и удивил поклонников новым клипом Видео
21:05
В Минздраве своеобразно отметили 150-летний юбилей Леси Украинки Видео
20:47
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
20:44
Непереносимая еда: пять самых сложных для организма продуктов Видео
20:37
Евросоюз продлил санкции против Лукашенко Видео
20:26
В офис ОПЗЖ нагрянул спецназ: появились первые подробности Видео
20:20
PS VR для PS5: чего ожидать от нового поколения виртуальной реальности Видео
20:08
В Минздраве рассказали, какие документы нужны при вакцинации от коронавируса Видео
19:35
У сиквела культовой вампирской RPG Bloodlines продолжаются проблемы Видео
19:33
В МИД назвали главное условие работы Маркаровой в США Видео
19:03
Стали известны детали переговоров Путина и Пашиняна по ситуации в Армении Видео
Реклама
19:00
В EGS началась раздача мрачного приключения по Лавкрафту Видео
18:27
Резников назвал сценарий выхода из тупика Минских соглашений Видео
18:25
В Минцифры сделали странное заявление по блокировке GitHub Видео
18:09
Полиция закрыла дело и отменила блокировку сотен сайтов в Украине Видео
18:00
Redmi представила флагманы K40 – недорогие аналоги Xiaomi Mi 11
17:56
В центре Киева на голову прохожей рухнула глыба льда, пострадавшая без сознания
17:32
Один из крупнейших мировых страховщиков бросил Северный поток-2 на полпути Видео
17:23
В Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по Донбассу Видео
17:09
Суд дал два года активистке Femen за поджог трамвая Roshen Видео
16:53
В горсовете Черкасс депутаты устроили стычку из-за русского языка Видео
16:48
В Укргидрометцентре рассказали, к какой весне готовиться украинцам Видео
16:45
Cyberpunk 2077 продолжает обрастать новыми проблемами Видео
16:25
До 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизм Видео
16:19
Украина сделала дрон-"камикадзе" для ударов по боевикам и россиянам
16:17
Экс-министру Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении нынешнего "слуги народа"
16:15
Появилась дата выхода и трейлер фильма Армия Мертвецов Снайдера Видео
16:02
Как правильно варить вареники — самый быстрый рецепт Видео
15:50
В Укртелекоме и Киевстаре ответили на требование блокирования Telegram-каналов Видео
15:20
До +16 в Украине: синоптик назвала самые теплые области Видео
15:19
"Кормить свиней не собираюсь": в Кривом Роге в школе вспыхнул скандал из-за подарка учителю Видео
Реклама
15:09
Эксперт объяснил, почему решение о блокировании Telegram-каналов и сайтов не даст результата Видео
15:09
Попытка военного переворота и обострение кризиса: что происходит в Армении Видео
15:01
Стало известно, как доказали вину Жерара Депардье в изнасиловании Видео
15:00
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
14:44
Samsung пообещала четыре года обновлений для своих смартфонов – список
14:12
Момент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет" мнение
14:11
Дивный изменчивый мир – вышел новый трейлер PS5-эксклюзива Returnal Видео
13:48
Погода на март месяц 2021 года в Украине: названы самые холодные дни Видео
13:34
В Украине суд потребовал заблокировать LiveJournal, РБК и еще сотни сайтов Видео
13:24
В проекте Від пацанки до панянки 2021 кардинально поменяли правила
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять