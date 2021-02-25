Шахтер обыграл Маккаби и прошел в 1/8 финала Лиги Европы

Матч Шахтер - Маккаби прошел в Киеве на НСК Олимпийском все-таки со зрителями - хоть и с небольшим количеством. Горняки, имея хороший задел после первого матча в виде двух голов на выезде, не стали играть спустя рукава, а начали активно атаковать израильтян.

На 21-й минуте Тайсон хлестко пробил с линии штрафной в ближний угол. Но вратарь Тененбаум справился и отбил чуть правее. На мяч набежал Матвиенко - и что есть силы пробил выше ворот.

На 24-й минуте после длинного перевода от Матвиенко мяч через ногу Саборита достался Марлосу. Бразило-украинец практически с угла штрафной бил низом в дальний угол, но мяч прокатился мимо штанги.

На 36-й минуте гости ответили. Таль Бен-Хаим хорошо исполнил подачу на ближнюю штангу. Там ошибся Мораес и не выбил головой мяч. Но вовремя включился Трубин и ногами ликвидировал угрозу.

На 41-й минуте Шахтеру откровенно повезло. После подачи Хозеса головой Тиби бил в перекладину. Отскок, но Перетц коленом не смог забить и попал в штангу.

Но судьбу матча в пользу Шахтера окончательно решил такой эпизод - уже из второго тайма. На 66-й минуте Додо сделал скрытую передачу в штрафную на Тете. И того сбил Таль Бен-Хаим. Пенальти. И Жуниор Мораэс обманывает Тененбаума и мощно бьет в угол - 1:0.

Именно с минимальной победой подопечные Луиша Каштру шагают в следующий этап, 1/8 финала Лиги Европы.

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Напомним, ранее донецкий Шахтер внезапно в Twitter поддержал своего давнего соперника - киевское Динамо - перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.