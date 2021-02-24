Болельщики негодуют: Динамо и Шахтер неожиданно обменялись любезностями перед матчами Лиги Европы

Шахтер пожелал Динамо победы в матче против Брюгге

Донецкий Шахтер поддержал своего давнего соперника киевское Динамо перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.

Футбольный клуб на своей странице в Twitter пожелал Динамо победить Брюгге, чтобы продолжить выступления в Лиге Европы.

Динамо не осталось в стороне, и с благодарностью ответили Шахтеру.

"Спасибо! Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках", – ответила пресс-служба киевлян.

Однако, многим болельщикам киевского клуба такое пожелание от принципиального соперника не понравилось.

"Иметь таких друзей, то и врагов не надо", – написал в комментариях пользователь Twitter Олег Федоров.

"Зачем делать такое? Мы принципиальные соперники и как по мне то эта "дружба" не уместна когда такие принципиальные соперники. Лучше бы просто промолчали", – поделился мнением в комментариях к ответу "Динамо" пользователь Илья Жилин.

"У Луческу логины-пароли от обоих аккаунтов", - прокомментировал в Facebook Maxym Miniailo.

"Нормально же враждовали(", - с грустным смайликом написал Антон Зелинский.

"У Луческу остались пароли от соцсетей?", - задает вопрос Vitaliy Yurchenko в Facebook.

"Просто Шахтеру нужны очки в клубный рейтинг Украины, вторая команда чемпионата особенно в этом заинтересована", - выразил свое мнение в сети Mykhailo Spasov.

"Желать победы конкуренту могут только сильные", - добавил пользователь Maksym Shcherbakov.

Стоит отметить, что ответная встреча Брюгге и Динамо состоится 25 февраля в 22:00 на бельгийском стадионе Ян Брейдель.

Первый матч в Киеве закончился со счетом 1:1.

А вот Шахтер выступает в 1/16 финала Лиги Европы, где соперником подопечных Каштру является израильский Маккаби.

Первая встреча в Тель-Авиве завершилась уверенной победой Шахтера со счетом 2:0.

Ответный поединок Шахтера состоится 25 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.