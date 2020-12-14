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Жеребьевка плей-офф Лиги Европы - с кем сыграют Шахтер и Динамо

14 декабря 2020, 15:48
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Оба гранда украинского футбола получили себе новых соперников в еврокубках.

шахтер
Прошла жеребьевка Лиги Европы для Шахтера и Динамо / Reuters

В швейцарском городе Ньон в штаб-квартире УЕФА после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/2021 стало известно, с кем на такой стадии еврокубка будут играть украинские гранды ‒ донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Трансляцию показали в видеоформате на портале YouTube. Против Шахтера сыграет чемпион Израиля Маккаби (Тель-Авив), который занял второе место в своей группе Лиги Европы.

Динамо сыграет с чемпионом Бельгии ‒ Брюгге. Бельгийцы, как и киевляне, попали в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги Чемпионов.

К слову, в прошлом сезоне Динамо (которое тогда возглавлял Александр Хацкевич) проиграло Брюгге в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля будущего года. Шахтер первый матч сыграет на выезде, а Динамо ‒ на своем поле.

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Напомним, и донецкий Шахтер, и киевское Динамо заняли третьи места в группах Лиги чемпионов сезона 2020/2021 и вылетели в плей-офф Лиги Европы

Лига Европы новости Динамо Киев Шахтер (Донецк)
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