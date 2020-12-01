Шахтер дома в невероятном поединке обыграл Реал

После того, как Шахтер дважды подряд проиграл менхенгладбахской Боруссии в третьем и четвертом туре Лиги Чемпионов (причем пропустил десять безответных голов), фанаты горняков наверняка окончательно упали духом.

Потому что в оставшихся двух турах Шахтеру нужно было противостоять монстрам европейского футбола - Реалу (Мадрид) и Интеру. Но матч против испанцев посрамил всех скептиков игры "горняков". Потому что они довольно уверенно отбивались от атак Реала. И имели все основания сетовать на судью, который за очень грубую игру Варана против Мораеса дал испанцу лишь желтую карточку (хотя фол вполне тянул на удаление). А бразильский "горняк" получил травму в этом эпизоде и не смог продолжить игру.

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До конца тайма Реал стопроцентно голевых моментов так и не сумел создать, а любые другие опасности ликвидировал юный вратарь Шахтера Трубин.

А вот начало второго тайма точно повергло Зинедина Зидана и его звездных подопечных в шок. Сперва Тайсон вспомнил былое, ускорился и точно ударил - но Куртуа вытащил. А на 57-й минуте Коваленко отлично отпасовал на Марлоса. Мяч, казалось бы, испанцы перехватили. Но предательский отскок. Дентиньо выскакивает, как чертик из табакерки и просто расстреливает ворота - 1:0.

Вот тут-то многократные победители Лиги чемпионов обозлились и начали безжалостно атаковать Шахтер. Но Трубин явно поймал кураж и несколько раз спасал свои ворота.

И на 82-й минуте пропустили контратаку. Соломон "включил форсаж" после передачи Майкона и без шансов для Куртуа пробил под левую штангу - 2:0.