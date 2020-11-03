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Шахтер разгромно проиграл дома Боруссии в матче Лиги Чемпионов

3 ноября 2020, 21:44

Горняков унизили немцы множеством безответных голов.

  • Шахтер - Боруссия М Reuters
  • Шахтер - Боруссия М Reuters
  • Шахтер - Боруссия М Reuters
  • Шахтер - Боруссия М Reuters
  • Шахтер - Боруссия М Reuters

Невероятно успешный старт Шахтера в Лиге Чемпионов (шутка ли - дончане обыграли Реал и отстояли нулевку против Интера) сыграл с Луишем Каштру и его подопечными злую шутку. И они недооценили следующего противника - Боруссию из Менхенгладбаха

Иначе объяснить то, что к 26-й минуте Шахтер на НСК Олимпиский проигрывал 0:3, нельзя никак.

На 8-й минуте Корниенко не встретил Лайнера на левом фланге при пасе Крамера. После немец точно прострелил в центр штрафной, а Плеа легко пробил в дальний угол - 0:1.

На 17-й минуте Бондарь ошибся. Плеа скинул мяч Штиндлю, тот продлил на Крамера. Он пробил - рикошет от того же Бондаря. 0:2.

А на 26-й минуте Плеа получил пас от Штиндля и сочно ударил из-за пределов штрафной в левый верхний угол. 0:3.

На 44-й минуте Шахтер получил четвертый - подача углового, вратарь Трубин чудом парирует ударБенсебаини, но против его добивания бессилен. 0:4

Во втором тайне чуда не произошло и горняки не отыгрались.

На 65-й инуте Трубин неудачно выбил мяч, Хофманн перехватил, Плеа скинул в центр штрафной, а Штиндль "плюную" в правый нижний. 0:5

Контрольным выстрелом стал засчитанный с использованием VAR гол Плеа после передачи Тюрама с правого фланга на 77-й минуте. 0:6

Лига чемпионов Боруссия М Шахтер (Донецк)
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