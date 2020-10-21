Шахтер сенсационно в гостях обыграл Реал

В среду, 21 октября, в Мадриде на резервном стадионе "галактикос" "Альфредо Ди Стефано" состоялся матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором команда Зинадина Зидана принимала подопечных Луиша Каштру.

Лигочемпионская осень началась для украинских грандов жестко и кардинально различно. Ведомое Мирчей Луческу Динамо без особых шансов глотнула дома два гола от Ювентуса.

А вот донецкий Шахтер установил, без шуток, историческое достижение.

Потому как так со всемогущим мадридским Реалом украинские команды практически никогда не играли.

На 29-й минуте дриблинг от Корниенко. Пас на Тете - Куртуа бессилен. 0:1.

Через четыре минуты тот же Тете ударил. Куртуа отбил - но на своего защитника Варана. А тот вместо выноса засандалил мяч в ворота - 0:2.

Но и это было еще не все.

На 42-й минуте сработала бразило-еврейская связка Шахтера.

Тете убежал от обороны Реала, обыгрался с Манором Соломоном, причем обыгрался изящно - пяткой. И тот ударил - вынимайте. 0:3.

А вот во втором тайме футбольная сказка Шахтера померкла.

На 52-й минуте хорват Лука Модрич показал класс и неотразимо для юного вратаря Шахтера Трубина ударил - 1:3.

Через семь минут Марлос ошибся на своей половине поля. Свежий Винисиус убежал и ударил. 2:3.

Под занавес поединка Вальверде, казалось бы, отыграл желанный для Реала третий мяч. Но Винисиус был в офсайде, о чём показал VAR.