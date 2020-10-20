Динамо - Ювентус 0:2: команда Луческу проиграла в первом матче Лиги чемпионов

Во вторник, 20 октября, в Киеве на НСК Олимпийский состоялся матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором местное Динамо принимало итальянский Ювентус.

Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Отличился испанский голеадор туринцев Альваро Мората.

На 46-й минуте Рэмзи отдал Кулусевски, после удара которого и сэйва Бущана мяч отскочил к Морате. Испанец забил в ворота с пары метров - 0:1.

В концовке матча итальянцы снова огорчили хозяев поля. На 85-й минуте Куадрадо подал в штрафную, а Мората ударом головой оформил дубль - 0:2.

Динамо — Ювентус 0:2

Голы: Мората, 46, 85

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 70) — Сидорчук — Цыганков (Вербич, 71), Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 89), Де Пена (Родригес, 60) — Супряга.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 19), Данило — Бентанкур (Артур, 79), Рабио, Кьеза — Рэмси (Бернардески, 79) — Кулусевски (Дибала, 55), Мората.

Предупреждения: Бентанкур, Куадрадо, Демирал.

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Напомним, киевляне играют в группе G. Кроме Ювентуса соперниками подопечных Луческу стали испанская Барселона во главе с Лионелем Месси и венгерский Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров.