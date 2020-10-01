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Роналду и Месси приедут в Киев: названы соперники Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов

1 октября 2020, 20:16

В Киев приедут гранды мирового футбола – Барселона, Ювентус и Реал Мадрид.

Лига чемпионов
Киевское Динамо попало в "группу смерти"/ УЕФА

В четверг, 1 октября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа престижнейшего европейского клубного турнира – Лиги чемпионов УЕФА. Киевское Динамо оказалось в группе G с Барселоной и Ювентусом. Донецкий Шахтер встретится с мадридским Реалом и Интером.

На групповом этапе ЛЧ Динамо Киев, согласно жребию, сыграет в группе G. Украинские болельщики получат шансы увидеть звезд мирового футбола – Криштиану Роналду из Ювентуса и Лионеля Месси из Барселоны.

Четвертым соперником динамовцев станет венгерский Ференцварош, тренером которого является легендарный динамовец Сергей Ребров, еще недавно тренировавший киевский клуб.

Киевляне попали в настоящую "группу смерти" – болельщиков ожидают невероятные по накалу эмоций поединки.

Группа G

Ювентус

Барселона

Динамо Киев

Ференцварош

Донецкий Шахтер, напрямую квалифицировавшийся в групповой этап Лиги чемпионов, домашние матчи также проведет на НСК Олимпийском в Киеве. Горняки сразятся с культовым мадридским Реалом, итальянским Интером и менхенгладбахской Боруссией.Читайте такжеДинамо феерично разгромило Гент в Лиге Чемпионов

Группа B

Реал Мадрид

Шахтер

Интер

Боруссия Менхенгладбах

Календарь поединков Лиги чемпионов 2021/2022

Тур 1: 20/21 октября

Тур 2: 27/28 октября

Тур 3: 3/4 ноября

Тур 4: 24/25 ноября

Тур 5: 1/2 декабря

Тур 6: 8/9 декабря

Все группы Лиги чемпионов сезона 2021/2022

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Ювентус

Барселона

Динамо Киев

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Группа H

ПСЖ

Манчестер Юнайтед

Лейпциг

Истанбул

Напомним, донецкий Шахтер напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов как прошлогодний триумфатор украинской премьер-лиги. Динамо пробилось в ЛЧ, обыграв голландский АЗ и бельгийский Гент.

новости футбола новости Динамо Киев Шахтер (Донецк) Лига чемпионов
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