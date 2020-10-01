Роналду и Месси приедут в Киев: названы соперники Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов

В Киев приедут гранды мирового футбола – Барселона, Ювентус и Реал Мадрид.
В четверг, 1 октября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа престижнейшего европейского клубного турнира – Лиги чемпионов УЕФА. Киевское Динамо оказалось в группе G с Барселоной и Ювентусом. Донецкий Шахтер встретится с мадридским Реалом и Интером.
На групповом этапе ЛЧ Динамо Киев, согласно жребию, сыграет в группе G. Украинские болельщики получат шансы увидеть звезд мирового футбола – Криштиану Роналду из Ювентуса и Лионеля Месси из Барселоны.
Четвертым соперником динамовцев станет венгерский Ференцварош, тренером которого является легендарный динамовец Сергей Ребров, еще недавно тренировавший киевский клуб.
Киевляне попали в настоящую "группу смерти" – болельщиков ожидают невероятные по накалу эмоций поединки.
Группа G
Ювентус
Барселона
Динамо Киев
Ференцварош
Донецкий Шахтер, напрямую квалифицировавшийся в групповой этап Лиги чемпионов, домашние матчи также проведет на НСК Олимпийском в Киеве. Горняки сразятся с культовым мадридским Реалом, итальянским Интером и менхенгладбахской Боруссией.Читайте такжеДинамо феерично разгромило Гент в Лиге Чемпионов
Группа B
Реал Мадрид
Шахтер
Интер
Боруссия Менхенгладбах
Календарь поединков Лиги чемпионов 2021/2022
Тур 1: 20/21 октября
Тур 2: 27/28 октября
Тур 3: 3/4 ноября
Тур 4: 24/25 ноября
Тур 5: 1/2 декабря
Тур 6: 8/9 декабря
Все группы Лиги чемпионов сезона 2021/2022
Группа A
Бавария
Атлетико
Зальцбург
Локомотив
Группа B
Реал Мадрид
Шахтер
Интер
Боруссия Менхенгладбах
Группа C
Порту
Манчестер Сити
Олимпиакос
Марсель
Группа D
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Мидтьюлланд
Группа E
Севилья
Челси
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Зенит
Боруссия
Лацио
Брюгге
Группа G
Ювентус
Барселона
Динамо Киев
Ференцварош
Группа H
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Лейпциг
Истанбул
Напомним, донецкий Шахтер напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов как прошлогодний триумфатор украинской премьер-лиги. Динамо пробилось в ЛЧ, обыграв голландский АЗ и бельгийский Гент.