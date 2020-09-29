Динамо феерично разгромило Гент в Лиге Чемпионов

Обычно команда после первой победы в двухматчевом противостоянии во второй игре действует строго от обороны.

Но сегодня был не тот случай. Киевское Динамо активно пошло в атаки против Гента.

И, пожалуйста, на 9-й минуте Супряга ушел на рывке от Пластуна, после чего прострелил во вратарскую на Буяльского. Тот красиво пяткой послал мяч в ворота - 1:0

На 36-й минуте мяч попал в руку Пластуну, когда он пытался прервать прострел с правого фланга от Жерсона. Судья был неумолим - пенальти в ворота Гента. Де Пена мощным ударом и без шансов для вратаря сделал счет - 2:0.

Через две минуты судья назначил еще один пенальти – за фол Нгаду на Супряге. Но отменил его, посмотрев повтор через VAR. Оказалось, что форвард Динамо был в офсайде, когда получал пас.

Сразу после перерыва натиск Динамо не снизилися. И вот уже Фортуна, другой защитник Гента, сбивает Супрягу в своей штрафной. Снова пенальти, Жерсон бьет ‒ 3:0

С таким счетом Динамо окончательно расслабилось. И Гент попер буром забивать гол престижа.

Сперва Бущан дважды спас, когда Пластун добивал отскок от его перчаток после удара головой от Кляйндинста. Потом Караваев с линии ворот вынес мяч, когда тот же Пластун бил головой.

Дальше – Дорш пробивал с правого фланга штрафной в ближний угол, но голкипер Динамо успел среагировать и сделать сейв.

Затем головой расстреливал ворота Динамо Кляйндинст, но Бущан и Кендзера отбились. После чего форвард Гента ткнул мяч в сторону от ворот.

Динамо в феерическом стиле впервые за несколько лет проходит в групповой этап Лиги Чемпионов.

Динамо Гент смотреть видео голов: