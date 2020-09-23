Динамо обыграло Гент в гостях в матче Лиги Чемпионов

Подопечные Мирчи Луческу, игроки Динамо, бросились вперед с первых минут. Уже на 4-й Супряга пробил прямо по центру ворот - вратарь Гента был на месте.

А через шесть минут киевляне открыли счет. Караваев покатил с левого фланга на Буяльского, а тот накоротке на Супрягу - 0:1. Причем сперва лайнсмен зафиксировал офсайд, но главный арбитр с помощью видеоповтора просмотрел эпизод еще раз и указал на центр поля.

На 25-й минуте травму получил главный форвард Гента - украинец Иван Яремчук. Он не смог продолжить игру и вместо него вышел Тим Кляйндинст.

А ближе к перерыву, на 41-й минуте, Гент сравнял счет. Дорш подал с угла на вход во штрафную площадку, где вратарь киевлян Бущан очень плохо сыграл на выходе. Кивок головой Кляйндинста - и счет равный. 1:1

Второй тайм начался с атак Гента. Но, такое ощущение, сработал украинский заговор. Бывший игрок Динамо Роман Безус получил за три минуты две желтые карточки и был удален с поля.

Киевляне тут же побежали воплощать в голы численное преимущество.

На 79-й минуте Де Пена подловил в левом фланге штрафной отскок мяча от защитника (тоже украинца - Игоря Пластуна) после удара Цыганкова, после чего пробил точно между ног вратарю Гента. 1:2.

Киевляне сделали себе комфортную фору перед ответным матчем в Киеве.

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