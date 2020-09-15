Динамо обыграло Аз Алкмаар и вышло в плей-офф Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов: Динамо и Аз Алкмаар с первых минут начали играть осторожно, но местами жестко и силово.

Уже на 15-й минуте Буяльский получил желтую за грубую игру против Влаара. А через четыре минуты динамовец Родригес тоже получил "горчичник", поскольку сфолил против Вейндала.

Игра так и продолжалась - в упорной борьбе, но ни Динамо, ни АЗ Алкмаару не удавалось надежно взять игру под свой контроль. Лишь на 33-й минуте голландец Стенгс получил желтую за фол против Караваева.

Первый тайм так и закончился - 0:0

А второй тайм начался с гола Динамо.

На 49-й минуте Буяльский отобрал мяч на половине поля гостей и отпасовал на Родригеса. Тот точно ударил по воротам Бизота - 1:0.

Голландцы сразу кинулись отыгрываться - но не преуспели. Более того, на 60-й минуте форвард Динамо Супряга обыграл двух противников, но пробил прямо во вратаря.

А на 86-й минуте вратарь АЗ Алкмаар отбил мяч прямо на голову Шапаренко после паса с фланга и динамовец не промахнулся - 2:0

Матч и закончился с таким счетом. Динамо вышло в плей-офф отбора Лиги Чемпионов 2020/2021.

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Напомним, ранее киевское Динамо обыграло извечного соперника - донецкий Шахтер со счетом 3:1 и выиграло Суперкубок Украины.