Шахтер - Динамо - 1:3. Борьба за Суперкубок завершилась победой киевлян

/ Фото: УНИАН

Донецкий Шахтер и киевское Динамо 25 августа определяли обладателя первого в новом сезоне трофея - Суперкубка Украины.

Со счетом 1:3 Динамо вырвало победу у горняков.

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо - 1:3

Голы: Мораес, 37 - де Пена, 20, Родригес, 31, Соль, 83

Шахтер: Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Тете — Мораес

Запас: Трубин, Болбат, Хочолава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернандо, Коваленко

Шахтер: Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Тете — Мораес

Запас: Трубин, Болбат, Хочолава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернандо, Коваленко

Предупреждения: Шапаренко, 49, Караваев, 59

Матч состоялся в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Ажиотаж вокруг поединка Шахтер — Динамо был невероятен. Впервые трофей был разыгран в Киеве.

Игра состоялась без болельщиков на трибунах по причине пандемии коронавируса.

Напомним, Кубок Лиги Европы (Кубок УЕФА) в шестой раз в истории выиграл испанский клуб.

Как ранее сообщалось, Мирча Луческу, который в начале недели возглавил киевское Динамо, получил официальные поздравления от руководства клуба и игроков с 75-летним юбилеем.