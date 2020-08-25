Шахтер - Динамо - 1:3. Борьба за Суперкубок завершилась победой киевлян

Ажиотаж вокруг поединка был невероятным.
Донецкий Шахтер и киевское Динамо 25 августа определяли обладателя первого в новом сезоне трофея - Суперкубка Украины.
Со счетом 1:3 Динамо вырвало победу у горняков.
Суперкубок Украины
Шахтер - Динамо - 1:3
Голы: Мораес, 37 - де Пена, 20, Родригес, 31, Соль, 83
Шахтер: Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Тете — Мораес
Запас: Трубин, Болбат, Хочолава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернандо, Коваленко
Шахтер: Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Тете — Мораес
Запас: Трубин, Болбат, Хочолава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернандо, Коваленко
Предупреждения: Шапаренко, 49, Караваев, 59
Матч состоялся в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Ажиотаж вокруг поединка Шахтер — Динамо был невероятен. Впервые трофей был разыгран в Киеве.
Игра состоялась без болельщиков на трибунах по причине пандемии коронавируса.
Напомним, Кубок Лиги Европы (Кубок УЕФА) в шестой раз в истории выиграл испанский клуб.
Как ранее сообщалось, Мирча Луческу, который в начале недели возглавил киевское Динамо, получил официальные поздравления от руководства клуба и игроков с 75-летним юбилеем.