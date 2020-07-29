Точно остается: Луческу поздравили с юбилеем в Динамо

Мирча Луческу / УНИАН

Мирча Луческу, который в начале недели возглавил киевское Динамо, получил официальные поздравления от руководства клуба и игроков с 75-летним юбилеем.

Поздравления действующему появилось на сайте киевлян. От имени Динамо юбиляра поздравили президент Игорь Суркис и капитан первой команды Сергей Сидорчук.

"Уважаемый Мирча! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, отдаем должное Мастеру футбольной дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности. Сторонник зрелищной, блестящей игры, Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, способствуя его развитию и укреплению международного авторитета[...].

Надеемся, что Ваши опыт и мастерство, жизненная и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском "Динамо", способствуя возвращению клуба его заслуженного статуса. Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, благосклонности Фортуны. А в жизни - мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати", - говорится в тексте

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Напомним, ранее румынский портал GSP заявил о том, что Мирча Луческу уходит с поста главного тренера Динамо (Киев) - едва проработав четыре дня. Румынские журналисты сообщались, что Луческу подал в отставку из-за того, что его назначения крайне плохо встретили динамовские фанаты.

Однако затем президент клуба Игорь Суркис опроверг факт отставки.

Мирча Луческу ‒ самый успешный в новейшей истории тренер донецкого Шахтера ‒ главного противника киевлян. За двенадцать сезонов, с 2004 по 2016 года, Луческу с командой восемь раз выигрывал чемпионат Украины, 6 раз Кубок Украины, 7 раз Суперкубок Украины, а также Кубок УЕФА в 2009-м