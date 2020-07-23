"Удар поддых": в Сети оценили назначение Луческу в Динамо

Мирча Луческу назначен главным тренером Динамо / fcdynamo.kiev.ua

Новым главным тренером киевского Динамо стал румынский специалист Мирча Луческу.

По сообщению пресс-службы Динамо, контракт с румыном заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

Отметим, что во время своего представления в качестве главного тренера киевлян Луческу деликатно обошел вопрос его непримиримой позиции по отношению к Динамо и братьям Григорию и Игорю Суркисам в то время, как он тренировал донецкий Шахтер.

"Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе Динамо", - подчеркнул он.

Кроме того, Луческу также считает, что киевские болельщики доверяют ему: "Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями".

Напомним, Луческу работал в более чем десяти клубах и национальных сборных.

В Украине Луческу известен по работе с донецким Шахтером с 2004 по 2016 гг. Под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины, 6 раз Кубок Украины, 7 раз Суперкубок Украины. Обладатель Кубка УЕФА 2008/09.

Отметим, что в Сети уже отреагировали на назначение Луческу в Динамо:

"Видимо, Суркис слишком буквально воспринял требования болельщиков перестать назначать тренером "динамовские сердца". - пишет Юрий Смирнов.

"Самая первая мысль, которая пришла в голову, узнав об этом варианте - "норм". Всё просто, Мирча должен был возглавить клуб ещё год назад. Серьёзно. При этом, инициатива исходила лично от него и Запорожан первым вышел на контакт с ГМС. Мотивы Мирчи? Личные. Амбиции. Его крепко обидели в ШД, по сути выставив за двери. У него не срослось в Зените и сборной Турции. Он хотел закончить карьеру победителем. И победив обидчика. У него остался заряд. Он видит прекрасную перспективу в динамовской молодёжи и готов работать именно с этим составом (плюс/минус). И да, более страшного удара поддых донецким коллегам представить нельзя - Луче для истории Шахтера почти канонизирован. Придется вымарывать и переписывать историю". - отмечает телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Напомним, ранее Динамо заявило об увольнении главного тренера Алексея Михайличенко, а также его ассистентов. При этом в заключительном туре чемпионата Украины Динамо уступило Колосу (0:2). Это поражение стало для киевлян девятым в сезоне, что является антирекордом клуба.