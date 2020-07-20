Динамо выгнало главного тренера, установившего новый антирекорд

Алексей Михайличенко уволен с поста главного тренера Динамо / ФК Динамо Киев

Футбольный клуб Динамо Киев заявил об увольнении главного тренера Алексея Михайличенко, а также его ассистентов Вадима Евтушенко, Сергея Федорова и Михаила Михайлова.

В пресс-службе Динамо напомнили, что руководство клуба и болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах.

"Для этого игра Динамо должна выйти на качественно иной уровень. С этой целью подготовку к следующему сезону Динамо начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже", - говорится в сообщении.

Отметим, что в заключительном туре чемпионата Украины Динамо уступило Колосу (0:2). Это поражение стало для киевлян девятым в нынешнем сезоне, что является антирекордом клуба.

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Напомним, ранее агент тренера венгерского Ференцвароша Сергея Реброва Шандор Варга прокомментировал информацию о возможном возвращении своего клиента в киевское Динамо.

Как подчеркнул Варга, у Реброва есть несколько вариантов продолжения тренерской карьеры.