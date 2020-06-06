Возвращение Реброва в Динамо: агент дал неожиданный ответ

Сергей Ребров / фото: ФК Динамо

Агент тренера венгерского Ференцвароша Сергея Реброва Шандор Варга прокомментировал информацию о возможном возвращении своего клиента в киевское Динамо.

Как подчеркнул Варга в комментарии порталу Meta-ratings.com.ua, у Реброва есть несколько вариантов продолжения тренерской карьеры.

"Действительно, кроме киевского Динамо претендентами на Сергея Реброва называются еще несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент Фенербахче. В Турции хорошо его помнят, он там играл, они следят за тренерскими успехами Реброва.

Сергей чувствует себя в Ференцвароше хорошо и покидать его не собирается. Впрочем, в тренерской карьере никогда нельзя далеко на будущее загадывать. И нам приятно, что к его услугам есть интерес.

Читайте такжеРебров раскрыл свой секрет успеха

Предложение от Динамо? Его не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любое другое предложение", - добавил Варга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ребров рассматривается кандидатом на пост главного тренера турецкого Фенербахче.