Гроза Луческу: турецкий гранд нацелился на экс-тренера Динамо

Сергей Ребров / фото: ФК Динамо

Бывший тренер киевского Динамо Сергей Ребров, возглавляющий венгерский Ференцварош, рассматривается кандидатом на пост рулевого турецкого Фенербахче.

Как пишет Fotospor, президент турецкого гранда Али Коч дал задание собрать отчет о результатах работы 45-летнего украинца.

"Он остановил доминирование Мирчи Луческу в Украине, став два раза подряд чемпионом с Динамо. Начал процесс, который привел к переходу Луческу в Зенит", - пишут турецкие СМИ.

Отметим, что по данным ресурса Тransfermarkt, контракт Реброва с Ференцварошем действует до лета 2022 года.

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Напомним, ранее Ребров заявил о том, что не исключает своего возвращения в Динамо.