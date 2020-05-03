Гроза Луческу: турецкий гранд нацелился на экс-тренера Динамо

В Турции помнят, что Сергей Ребров остановил доминирование Мирчи Луческу в Украине.
Бывший тренер киевского Динамо Сергей Ребров, возглавляющий венгерский Ференцварош, рассматривается кандидатом на пост рулевого турецкого Фенербахче.
Как пишет Fotospor, президент турецкого гранда Али Коч дал задание собрать отчет о результатах работы 45-летнего украинца.
"Он остановил доминирование Мирчи Луческу в Украине, став два раза подряд чемпионом с Динамо. Начал процесс, который привел к переходу Луческу в Зенит", - пишут турецкие СМИ.
Отметим, что по данным ресурса Тransfermarkt, контракт Реброва с Ференцварошем действует до лета 2022 года.
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Напомним, ранее Ребров заявил о том, что не исключает своего возвращения в Динамо.