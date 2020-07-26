"Псина, черт, клоун": Милевский набросился на Бойко из-за Луческу

Артем Милевский устроил скандал в Сети / Instagram

Назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского Динамо продолжают активно обсуждать как болельщики, так и футболисты.

В частности, в соцсетях экс-футболист Динамо Артем Милевский жестко раскритиковал нынешнего голкипера киевлян Дениса Бойко, который лестно отозвался о назначении Луческу.

Бойко подчеркнул, что достижения Луческу говорят сами за себя, а что у него получится в Динамо – покажет время.

"Команда поддержала назначение Луческу, окажет ему уважительный прием и будет работать с ним с полной выкладкой. Лично мне хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и Динамо поддержали болельщики", - приводит слова Бойко Трибуна.

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В ответ Милевский жестко раскритиковал Бойко за слова поддержки новому главному тренеру киевлян Мирче Луческу.

"Иди, бл*дь, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую ху*ню нести, псина, лишь бы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт", – написал Милевский в Instagram.

Напомним, новым главным тренером киевского Динамо стал румынский специалист Мирча Луческу. Контракт с румыном заключен на два года с опцией прологнации еще на год.